Технології не стоять на місці. Щороку людство робить відкриття, конструює нові пристрої та покращує попередні. 2020-й подарував нам величезну кількість досліджень у галузі енергетики: нові методи виготовлення сонячних панелей, які підвищують їхню ефективність, перспективні способи генерації електроенергії, перетворення в енергію найменших коливань повітря, та навіть нові методи зберігання енергії.

Цього року ми також бачили незліченну кількість відкриттів у галузі медицини, прориви у освоєнні космосу, вражаючі здобутки штучного інтелекту, кілька нових і дуже цікавих варіантів застосування графену та інше.

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У матеріалі 24 каналу пропонуємо поглянути на 5 революційних винаходів 2020 року, які точно залишать слід в історії.

Нова форма життя на Землі: вчені створили перших живих роботів



Живі роботи / Фото independent

Про це ми писали у січні. Науковці використали клітини жаб. Довжина роботів становить менше одного міліметра. Дослідники створили кілька їх варіантів, найвдаліший з яких має дві товсті лапи, які рухаються вздовж його "грудей". Другий обладнаний резервуаром, щоб переміщати мініатюрні вантажі.

Це абсолютно нові форми життя, які можна програмувати на певні дії. Отримавши пошкодження, роботи зможуть самостійно лікувати свої рани, а після закінчення терміну служби розкладуться так само як інші живі організми. У майбутньому ці створіння можуть очищати океани від мікропластику, виявляти і усувати токсичні матеріали, доставляти ліки в організм або чистити стінки артерій. Ксеноботи можуть володіти кровоносними судинами, нервовою системою і сенсорними клітинами, наприклад, щоб сформувати очі.

Чіпи Neuralink



Чіп Neuralink вживляється у голову людини / Фото Neuralink

Навколо цієї технології влаштували неабиякий галас влітку – все, як зазвичай і буває у випадку з Ілоном Маском. Підприємець поки що показав роботу пристрою на свинях. За допомогою вживлених електродів вдалося зчитати активність мозку тварини з усіх каналів.

У майбутньому чіп дозволить лікувати параліч, хворобу Альцгеймера, деменцію та інші захворювання. Пристрій розміром з монету імплантується під шкіру і електродами під’єднується до мозку. Операцію проводить спеціальний робот всього за годину, після чого людина може майже одразу йти – жодної довготривалої реабілітації не потрібно. Так само чіп можна безперешкодно вийняти в будь-який момент.

У планах компанії вивчення мозку при депресії, тривожності, травмах, втраті слуху, інсультах, залежностях та інших захворюваннях. Також за допомогою інтерфейсу можна буде управляти іншими пристроями – наприклад, смартфоном.

Варто зазначити, що над подібними технологіями працює не лише Neuralink. Цього року було зроблено кілька відкриттів, пов’язаних із можливістю взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою думок. Вони також полягають у вживленні чіпів у мозок. Зокрема один такий винахід дозволяє керувати комп’ютером без жодного руху.

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Безмежна і чиста енергогенерація за допомогою графену та нейтрино



Графен – матеріал майбутнього / Фото hsto.org

Серед усіх відкриттів у галузі енергетики, зроблених цього року, це виглядає найбільш перспективним та реальним. Зокрема й тому, що компанія, відповідальна за відкриття, уже розпочала виготовлення обладнання для автоматизованого виготовлення нейтринних елементів – технологія готова до виходу на світові ринки найближчим часом.

Суть розробки полягає у відкритті можливості графену реагувати на різні електромагнітні і теплові випромінювання та збирати енергію з навколишнього середовища.

Технологія під назвою Neutrinovoltaic дозволяє вловлювати електромагнітні випромінювання невидимого спектра, які за своєю суттю є потоком частинок нейтрино, та перетворювати їх на електроенергію. Потік таких частинок є постійним і не піддається впливу жодних природних чинників.

Вчені сподіваються, що протягом найближчих 10-20 років практично кожна людина матиме прилад або електромобіль, що працює на основі Neutrinovoltaic-технології, яка забезпечить безмежну та екологічну електроенергію.

Штучний інтелект як засіб пошуку нових ліків



Штучний інтелект рятує людські життя / Фото ілюстративне sib-catholic

Технологія штучного інтелекту не нова. Проте останнім часом почало з’являтись все більше повідомлень про те, що її застосовують для пошуку нових ліків. Як виявилось, комп’ютерні алгоритми роблять це значно ефективніше за людей.

Технологію, зокрема, застосовували для пошуку імовірних ліків проти Covid-19, шукали нові типи антибіотиків, та підбирали ідеальну комбінацію препаратів для знищення ракових клітин.

Такі технології мають дуже високий рівень точності. І величезні перспективи для всього людства у сфері охорони здоров’я. Адже роботу, на яку людям можуть знадобитися місяці, машина виконує значно швидше. Вчені зможуть шукати засоби для боротьби з бактеріальними та вірусними інфекціями, пришвидшити розробку ліків та вакцин, врятувати мільйони життів.

Як відомо, бактерії здатні до набуття антибіотикорезистентності – здатності протистояти дії антибіотиків. Це є величезною проблемою для людства, оскільки методи лікування хвороб, які використовуються сьогодні, з часом перестають працювати. Жертвами цього явища щороку стають 700 тисяч людей і ця кількість постійно зростає.

Для початку штучний інтелект виявив новий антибіотик геліцин: під час дослідження на мишах він зумів убити 35 типів потенційно смертельних бактерій та перешкодив їм розвинути стійкість.

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Бездротове передавання електроенергії



Прорив у безпровідній передачі енергії / Фото ілюстративне staticshare.america

Над бездротовою передачею електрики вчені працюють вже понад сто років, але істотних результатів досі не досягали. Більшість сучасних розробок в цій сфері не показали достатньої ефективності на великих відстанях, а деякі взагалі викликають сумніви у своїй безпечності.

Вчені запропонували технологію, в основі якої лежить принцип антилазера. Це пристрій для ідеального поглинання когерентного випромінювання з певною довжиною хвилі. На відміну від інших досліджень в області ідеального поглинання електромагнітного випромінювання, цей проєкт демонструє працездатність такого способу передачі енергії в будь-якому середовищі.

Дослідники заявляють про можливість створити систему, здатну заряджати будь-який пристрій в межах цілого офісного будинку. При цьому цей пристрій може бути розташований де завгодно – електромагнітне випромінювання саме знайде приймач.

Зараз технологія має серйозний недолік: кожен приймач має свої параметри мікрохвиль, і навіть найменше його переміщення або зміна середовища, наприклад, відкриття дверей в кабінеті, потребуватиме повторного налаштування передавача. Тому наступним завданням буде розробка такої системи, яка б автоматично коригувала характеристики випромінювання. Очевидно, що подібні технології з’являться ще нескоро. Проте це перший і значний крок до подальших досліджень і вдосконалень.

2020 рік був багатим на цікаві відкриття. У наступному очікуємо на поступове розповсюдження технологій 5G по всьому світу, введення в дію супутникового інтернету Starlink, подальшого розвитку квантових технологій, поширення гнучкої електроніки та багато іншого.