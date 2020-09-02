Зареєструвати ФОП у Дії наразі неможливо. Розробники вирішили тимчасово призупинити реєстрацію через велике навантаження, а також удосконалити отримання послуг.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

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"Ми тимчасово призупиняємо прийом заяв по реєстрації ФОПу, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг", – кажуть у Мінцифрі.

При цьому там додали, подані раніше заяви опрацьовуються, всі дані будуть збережені.

Коли послуга запрацює

Експерти планують виправити усі проблеми приблизно за тиждень. Однак, точну дату відновлення реєстрації для ФОП обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, у серпні Дія майже 2 тижні не могла приймати документи на реєстрацію юросіб та ФОП. Це було пов'язано із технічними роботами – у той період проводити оновлення софту ЄДР та запускали нове програмне забезпечення для ЄДР.