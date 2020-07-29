У серпні сервіс Дія не зможе приймати документи на реєстрацію юросіб та ФОП. Це пов'язано із технічними роботами. Проблему мають вирішити протягом 10 днів.

У серпні будуть проводити технічні роботи у Єдиному держреєстрі юросіб, передає Міністерство цифрової трансформації.

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Що відбувається

Міністерство юстиції буде проводити оновлення софта ЄДР. Будуть запускати нове програмне забезпечення для ЄДР.

Як кажуть в Міністерстві, ці технічні трансформації мають спростити прийняття документів для адміністраторів ЦНАП та полегшити процес реєстрації.

Коли

Оновлення триватиме з 5 00:00 по 16 серпня 23:59. Саме ну цей період реєстрація ФОП буде призупинена. У цей період користувачі не зможуть відкрити, закрити або внести зміни до ФОП/ТОВ на порталі diia.gov.ua.

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У Мінцифри також додали, що ті документи, які будуть подані до 00:00 5 серпня, мають бути опрацьовані до кінця робочого дня 7 серпня.