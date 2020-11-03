Розробники популярного мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів місяця. У жовтневої добірці невеликі зміни у порівнянні з попереднім місяцем. Але головне, що перше місце більше не належить смартфону на процесорі від Qualcomm.

Неочікувано лідер топів найпотужніших смартфонів змінився і відтепер це не смартфони з процесорами Qualcomm, а ґаджет, який вийшов зовсім нещодавно, повідомляє 24 канал.

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Лідер серед найпотужніших смартфонів

Найпотужнішим Android-смартфоном жовтня за версії AnTuTu став новий Huawei Mate40 Pro. У ньому встановлено восьмиядерний процесор Kirin 9000, виконаний за передовим 5-и нанометровим техпроцесом.

Апарат посів перше місце з результатом 685 339 балів.



Найпотужніший смартфон жовтня Huawei Mate40 Pro

Друге й третє місця

На другому місці з відставанням приблизно в 20 тисяч балів розмістився iQOO 5 Pro, всередині якого встановлено Snapdragon 865. Третє місце зайняв звичайним iQOO 5.



Смартфон iQOO 5 Pro відстав від лідера з розривом в 20 тисяч балів

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Решта списку

Цікаво, що ігрові ASUS ROG Phone 3 і Lenovo Legion Phone Duel, всередині яких встановлено Snapdragon 865+, займають в рейтингу лише сьому і восьму позицію, поступаючись моделям на менш потужному Snapdragon 865.



Список найпотужніших смартфонів жовтня від AnTuTu

Втім, якщо вірити чуткам, з релізом Snapdragon 875 компанія Qualcomm має всі шанси повернути собі звання виробника найпотужніших процесорів для Android-смартфонів.