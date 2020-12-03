Розробники AnTuTu підбили підсумки листопада, опублікувавши список рекордсменів популярного бенчмарка. Крім флагманських пристроїв, в окремій дисципліні за звання найпотужнішого змагалися і апарати середньої цінової категорії.

Лідерами списку топових моделей виявилися Huawei Mate 40 Pro + і Mate 40 Pro з процесором Kirin 9000 з результатами 698 654 і 684 069 балів відповідно. На третьому місці – Xiaomi Mi10 Ultra, який набрав 671 045 балів у рамках рейтингу AnTuTu.

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Далі за списком розташувалися:

iQOO 5 (664 250) і iQOO 5 Pro (664 238);

Redmi K30S (664 119);

vivo X50 Pro + (662 524) і IQOO Neo 3 (644 449).

Замикають десятку кращих флагманів місяця два геймерських пристрої, що працюють на базі чіпа Snapdragon 865 Plus:

ASUS ROG Phone 3 (638 842);

Lenovo Legion Pro (626 985 балів).



Перелік найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu

Середньоціновий сегмент

Рейтинг кращих смартфонів середнього рівня відрізняється від попереднього більшою розмаїтістю моделей процесорів. Перше місце зайняв Redmi 10X 5G з 404 089 балами, а його Pro-версія, якій дісталося третє місце, завдяки 398 227 балам, поступається Huawei nova 7 Pro (401 091).

За трійкою лідерів йдуть:

Huawei nova 7 (395 879);

Honor 30 (388 751);

HonorX10 (363 363);

Honor 30S (353 169);

Huawei nova 7 SE (351 638);

Redmi K30 5G (350 048);

realme Q2 Pro 5G (338 516).



Найпродуктивніші смартфони "середнячки"