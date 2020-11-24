Компанія Mozilla Foundation підготувала рейтинг Privacy Not Included, до якого додали пристрої, що можуть порушувати конфіденційність споживачів.

Експерти Mozilla розділили різні девайси на категорії – від безпечних до дуже небезпечних, повідомляє видання The Village.

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Найбезпечніші пристрої

До переліку найкращих девайсів у плані безпеки потрапили девайси від виробників:

Ігрова консоль Nintendo,

Розумні колонки Sonos,

Смарт-годинники Garmin,

Девайси Withings,

Навушники Sennheiser.

Середній рівень конфіденційності

До девайсів із середнім рівнем захисту віднесли консолі XBox від Microsoft, а також смарт-годинник і бездротові навушники від компанії Apple.

Погані пристрої

Серед пристроїв, які найгірше зберігають особисті дані користувачів виявилися, такі девайси:

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Facebook Oculus Quest 2,

Facebook Portal, Ring,

Amazon Echo Halo.

Загалом, у рейтинг потрапили 136 гаджетів. При цьому, тільки 22 з них повністю зберігають конфіденційні дані користувача. Решта – мають проблеми з конфіденційністю.