Рейтинг девайсів, в яких серйозні проблеми з конфіденційністю
Компанія Mozilla Foundation підготувала рейтинг Privacy Not Included, до якого додали пристрої, що можуть порушувати конфіденційність споживачів.
Експерти Mozilla розділили різні девайси на категорії – від безпечних до дуже небезпечних, повідомляє видання The Village.
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- Найбезпечніші пристрої
До переліку найкращих девайсів у плані безпеки потрапили девайси від виробників:
- Ігрова консоль Nintendo,
- Розумні колонки Sonos,
- Смарт-годинники Garmin,
- Девайси Withings,
- Навушники Sennheiser.
- Середній рівень конфіденційності
До девайсів із середнім рівнем захисту віднесли консолі XBox від Microsoft, а також смарт-годинник і бездротові навушники від компанії Apple.
- Погані пристрої
Серед пристроїв, які найгірше зберігають особисті дані користувачів виявилися, такі девайси:
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- Facebook Oculus Quest 2,
- Facebook Portal, Ring,
- Amazon Echo Halo.
Загалом, у рейтинг потрапили 136 гаджетів. При цьому, тільки 22 з них повністю зберігають конфіденційні дані користувача. Решта – мають проблеми з конфіденційністю.
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