2020 став непростим роком для бізнесу. Напрямок смарфтонів теж постраждав, адже на почтаку року знизився попит. Крім того, пандемія вплинула на логістику, що в результаті ускладнило процес виробництва девайсів.

Однак, головні новинки, на які очікували користувачі, нам таки показали. 24 канал підготував підбірку смартфонів, що можна сміливо вважати найуспішнішими девайсами року.

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OnePlus 8 Pro

Погодьтесь, нове покоління "вбивці флагманів" є завжди очікуваним смартфоном. Більше уваги привертає, звичайно, просунутіша модель OnePlus 8 Pro. Новинка отримала флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865 з підтримкою 5G. Сканер відбитків пальців, як і в багатьох флагманів, він вбудований в екран. Частота оновлення зображення на дисплеї в версії OnePlus 8 Pro становить 120 Гц.

"Вбивця флагманів" OnePlus 8 Pro

Окрема варто згадати і про камери. В основному модулі передбачено 4 датчики:

Головний 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX689 з оптичною системою стабілізації зображення.

48-мегапіксельний надширококутний модуль Sony IMX586 (кут огляду 120 градусів).

Телефото модуль на 8 Мп з оптичною системою стабілізації зображення (3-кратне гібридне збільшення і 30-кратне цифрове збільшення.

5-мегапіксельний модуль Color Filter Camera для фільтрів і світлових ефектів.

Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Ціна

Вартість смартфона на українському ринку стартує від 21 400 гривень.

Xiaomi Mi 10 Pro

Смартфони Xiaomi завжди мають велику популярність в Україні. Та з усіх новинок Xiaomi можна виокремити флагман Mi 10 Pro. Пристрій отримав AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. В екран із закругленими краями врізана фронтальна камера у спеціальному отворі у верхньому лівому кутку. Треба відзначити, що виглядає смартфон дуже стильно.

Він теж отримав новий топовий процесор Snapdragon 865 та підтримку 5G.

Камера Xiaomi Mi 10 Pro

Основний модуль на 108 Мп

Ширококутний модуль на 20 Мп

Телефото об’єктив на 12 Мп (2х оптичний зум)

8-мегапіксельний телефото (5х оптичний зум)

Також Mi 10 Pro отримав 10-кратний гібридний зум, 50-кратний цифровий зум і подвійну оптичну стабілізацію зображення. також камера може знімати відео в режимі 8K.

Ціна

Xiaomi Mi 10 Pro в Україні коштує 27 999 гривень (8/ 268 ГБ).

iPhone SE

Цей смартфон користувачі черкали не один рік. Звісно, багато хто називає цей смартфон "бюджетником", але враховуючи його характеристики, а також зацікавленість серед користувачів ми вирішили і обов'язково додати його у рейтинг.

iPhone SE отримав класичний дизайн

Смартфон отримав фірмовий процесор A13 Bionic (саме таким оснащена лінійка iPhone 11). Основна камера має лише один модуль. Вона ширококутова з роздільною здатністю 12 Мп. Також камера має портретний режим, технологію Smart HDR та підтримку відео 4K. Роздільна здатність фронтальної камери – 7 МП, вона теж вміє робити ефект боке.

Щодо дизайну, то смартфон отримав класичний дизайн з товстими рамками, а також класичною кнопкою “Додому”.

Ціна

Нині в Україні iPhone SE можна купити на 13 399 гривень.

Samsung Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra отримав Dynamic AMOLED екран з діагоналлю 6,9 дюймів та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон оснащений 8-ядерним фірмовим процесором Exynos 990. Для додаткової міцності пристрій отримав покриття Corning Gorilla Glass Victus.

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Камера тут потрійна з модулями на 108, 12, 12 Мп. Смартфон робить панорамні знімки, портрети, а також може записувати 8K-відео. Galaxy Note20 Ultra отримав 5-кратний оптичний зум та 50-кратний зум супервисокої роздільної здатності.

Samsung Note20 Ultra отримав підтримку стилуса

Роздільна здатність фронтальної камери – 10 Мп, вона розміщена в акуратному отворі в екрані. Ця модель теж має підтримку стилуса S Pen.

Ціна

Вартість смартфона на вітчизняному ринку стартує від 31 999 гривень.

Huawei P40 Pro

Смартфони Huawei ми найбільше цінуємо через камери. І P40 Pro не розчарував. Тут використовується абсолютно новий 1/1,28-дюймовий 50-мегапіксельний RYYB-сенсор з розміром пікселя 2,44 мкм, який став ще більшим, ніж в Huawei P30 Pro. Завдяки цьому він захоплює більше світла, має більш широкий динамічний діапазон і видає менше шуму на підсумкових знімках.

Huawei P40 Pro – один з найкращих камерофонів на ринку

Huawei застосувала нову технологію, що забезпечує участь 100% пікселів матриці під час фокусування. Як результат, фокусування відбувається швидше, в тому числі і при недостатньому освітленні.

Друга камера має роздільну здатність 40 Мп і надширококутний об'єктив. Вона підтримує запис відео з ISO до 51 200, сповільнену зйомку з 7680 fps та 4K-таймлапси.

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Третя камера оснащена об'єктивом-перископом, що забезпечує 5-кратний оптичний зум без втрати якості. Разом з високою роздільною здатністю інших сенсорів досягається 10-кратний гібридний зум з мінімальними втратами, а максимальна цифрове наближення становить 50х.

Додатково смартфон оснащений датчиком глибини і спеціальним сенсором температури, який в парі з технологіями штучного інтелекту виставляє максимально точний баланс білого.

Роздільна здатність фронтальної камери Huawei P40 Pro – 32 Мп.

Щодо інших характеристик, то Huawei P40 Pro отримав загнутий з боків 6,58-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює на базі 8-ядерного процесора Kirin 990, що забезпечує підтримку мережі 5G.

Ціна

Смартфон в Україні можна купити за 24 999 гривень.

iPhone 12 Pro Max

Гадаємо, ніхто не посперечається, що нове покоління iPhone – це завжди довгоочікуваний смартфон. Пристрій оснащений процесором нового покоління A14 Bionic. Він має бути на 50% швидшим від попередника A13. Також тут вдвічі краща графіка, порівняно з попередником.

iPhone 12 Pro Max – один з найбажаніших смартфонів на ринку

Ще однією відмінністю від покоління iPhone 11 є новий дизайн. Він отримав прямокутний корпус із закругленими кутами. При цьому торці є прямими. Щоправда, це не абсолютно нове рішення, а як то кажуть, добре забуте старе. Схожий форм-фактор був у iPhone 4.

iPhone 12 Pro Max оснащений Super Retina XDR 6,1 дисплеєм з діагоналлю 6,7 дюйма.

Основна камера складається із трьох модулів:

Головний ультраширококутний модуль на 12 Мп та кутом огляду 120 градусів

12-мегапіксельний ширококутний датчик

телефото модуль на 12 Мп

Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп.

Крім цього, тут з'явився сканер LiDAR для формування структури простору і поліпшення роботи автофокусу в умовах слабкого освітлення.

Камера підтримує чимало алгоритмів. Наприклад, технологія Deep Fusion використовує систему Neural Engine і аналізує пікселі на кількох знімках з різною експозицією. Процесор вибирає найчіткіші пікселі, об'єднуючи їх в фінальну фотографію.

Ціна

В Україні iPhone 12 Pro Max коштує 43 999 гривень.