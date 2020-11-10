Аналітична платформа Sensor Tower продовжує відстежувати рівень популярності мобільних додатків, регулярно публікуючи звіти. Цього разу представили дані щодо популярності неігрових мобільних додатків в жовтні 2020 року.

Впевненим лідером по завантаженнях з App Store і Play Маркет став мобільний клієнт популярного сервісу коротких відео TikTok, пише Sensor Tower.

Цікаво #SavePornHub: в Таїланді спалахнули протести після заборони майже 200 сайтів

Що відомо

За даними Sensor Tower, TikTok за минулий місяць було завантажено близько 66 млн разів. Це на 9,5% більше в порівнянні з результатом за жовтень 2019 року. Найбільшою популярністю користувався додаток Douyin – версія сервісу для китайського ринку. На частку жителів Піднебесної припадає 12% від загального числа завантажень клієнта TikTok, а ще 10% завантажень забезпечили користувачі з Бразилії.



Рейтинг популярності додатків у жовтні 2020 року / Фото sensortower

Друге місце зайняв месенджер WhatsApp, який належить компанії Facebook. Він був завантажений більше 57 млн разів. Близько 30% від загальної кількості завантажень WhatsApp припадає на Індію, а ще 10 % — на Нігерію.

Facebook і Instagram увійшли до п'ятірки разом із сервісом відеоконференцій Zoom.

Відзначимо, що статистика, яку надає Sensor Tower, складається з даних тільки про унікальні скачування.