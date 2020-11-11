Відносно доступний iPhone 11 Apple презентувала трохи більше року тому. Незадовго після виходу він очолив ринок смартфонів у світі. І як показує свіже дослідження, конкуренцію йому складе ще один продукт Apple.

Про це свідчить звіт Canalys про світовий ринок смартфонів за третій квартал 2020 року. На другій сходинці “бюджетник” iPhone SE 2020.

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Хто ще у рейтингу

Також до переліку найбільш продаваних новинок потрапили одразу 5 смартфонів Samsung:

Galaxy A21s,

Galaxy A11,

Galaxy A51,

Galaxy A31,

Galaxy A01 Core.

Ці смартфони посіли третє, четверте, п'яте, восьме і десяте місця відповідно.

#Samsung took five spots in the world's top 10 shipping smartphones in Q3 2020, driven by its Galaxy A series portfolio. The vendor regained the No.1 position globally with shipments increased by 2% y-o-y. Read our Q3 2020 smartphone market report at https://t.co/3dQ7dSiY1a pic.twitter.com/86XPCZC7uJ — Canalys (@Canalys) November 9, 2020

Не обійшлось у рейтингу і без смартфонів Xiaomi. Девайси Redmi Note 9, Redmi 10X 4G, Redmi 9 і Redmi 9A посіли шосте, сьоме і дев'яте відповідно.

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При цьому, за даними Canalys, ринок смартфонів очолив Samsung з часткою ринку 23%. Південнокорейська компанія відвантажила у 3 кварталі 2020 року 80,2 мільйона одиниць.

Друге місце займає Huawei з часткою 14,9% (51,7 мільйона ​​смартфонів). А трійку лідерів займає Xiaomi з часткою 13,5% (47,1 мільйона смартфонів).

Як бачимо, Apple вперше у своїй історії випала із першої трійки світових виробників смартфонів.