Рейтинг продуктивності Android-смартфонів за серпень від AnTuTu
AnTuTu Benchmark проаналізував результати тестів продуктивності смартфонів на Android, які були отримані в серпні 2020 року. Рейтинг розділений на абсолютний і тільки серед недорогих пристроїв.
Перші два місця у абсолютному топ-10 AnTuTu зайняли смартфони, презентовані у серпні – Xiaomi Mi 10 Ultra з результатом 646 730 балів і iQOO 5 (637 616 балів). Обидва працюють на чіпсеті Snapdragon 865 і мають більше 10 ГБ оперативної пам'яті.
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Далі йде Asus ROG 3 (629 245 балів), єдиний в рейтингу з найактуальніших флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon.
Решта місць у десятці:
- Black Shark 3S;
- Vivo X50 Pro+;
- Oppo Find X2 Pro;
- Oppo Find X2;
- Xiaomi Mi 10 Pro;
- iQOO Neo 3;
- Redmi K30 Pro.
Рейтинг продуктивності смартфонів Android середнього рівня виглядає наступним чином:
- Redmi 10X 5G – 396 887 балів (MediaTek Dimensity 820, 8 + 128 ГБ);
- Redmi 10X Pro 5G – 396 001 бал (MediaTek Dimensity 820, 8 + 128 ГБ;
- Honor 30 – 391 930 балів (Kirin 985, 8 + 256 ГБ)
- Huawei Nova 7 – 384 964 бали (Kirin 985, 8 + 128 ГБ)
- Huawei Nova 7 Pro – 382 845 балів (Kirin 985, 8 + 128 ГБ)
- Honor X10 відвідувань – 362 635 балів ( Kirin 820, 6 + 128 ГБ)
- Honor 30S – 355 741 бал (Kirin 820, 8 + 128 ГБ)
- Huawei Nova 7 SE – 352 791 бал (Kirin 820, 8 + 128 ГБ)
- Redmi K30 5G Extreme Edition – 346 512 балів ( Snapdragon 768G, 6 + 128 ГБ)
- Oppo Reno 4 5G – 339 064 бали (Snapdragon 765G, 8 + 128 ГБ)
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