AnTuTu Benchmark проаналізував результати тестів продуктивності смартфонів на Android, які були отримані в серпні 2020 року. Рейтинг розділений на абсолютний і тільки серед недорогих пристроїв.

Перші два місця у абсолютному топ-10 AnTuTu зайняли смартфони, презентовані у серпні – Xiaomi Mi 10 Ultra з результатом 646 730 балів і iQOO 5 (637 616 балів). Обидва працюють на чіпсеті Snapdragon 865 і мають більше 10 ГБ оперативної пам'яті.

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Далі йде Asus ROG 3 (629 245 балів), єдиний в рейтингу з найактуальніших флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon.

Решта місць у десятці:

Black Shark 3S;

Vivo X50 Pro+;

Oppo Find X2 Pro;

Oppo Find X2;

Xiaomi Mi 10 Pro;

iQOO Neo 3;

Redmi K30 Pro.

Рейтинг продуктивності смартфонів Android середнього рівня виглядає наступним чином: