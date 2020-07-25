На аукціоні Christie's продали рідкісний шифрувальний апарат Enigma M4 1944 року. За нього заплатили 347 250 фунтів стерлінгів (це 437 тисяч доларів або майже 12 мільйонів гривень).

Як вказано у Christie's, Enigma M4 унікальний апарат, який допоміг розпочати розробки першого програмованого комп'ютера.

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Чим унікальний

Enigma M4 розробили за наказом командувача флотом німецьких підводних човнів Карла Деніца. Його почали використовувати на флоті у 1941 році. Апарати допомогли приховувати розташування підводних човнів протягом року.

Enigma M4 вважають рідкісними, адже після капітуляції Німеччини військові мали знищити усі екземпляри, щоб вони не потрапили до союзних військ. Згодом апарати Enigma знищити закликав і прем’єр Британії Уїнстон Черчілль, таким чином він хотів зберегти секрет успіхів в декодуванні.

Щоправда, 15 таких машин знайшли у бункері на військово-морській базі Німеччини в норвезькому Тронхеймі. У 2019 аукціонний будинок Sotheby's продав примірник Enigma M4 за 800 тисяч доларів.