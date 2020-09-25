Компанія Ring, що входить до складу Amazon, випустила нову камеру відеоспостереження. Пристрій отримав назву Always Home Cam, виконаний у формі автономного дрону.

Цей новий пристрій призначений для використання в приміщеннях. Він також може літати для патрулювання будинку та показувати обстановку в кожній з кімнат, передає Techcrunch.

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Як працює

Головна мета Always Home Cam – показувати ситуацію у всьому будинку, тож не потрібно встановлювати камеру у кожному кутку. Після того як дрон закінчує патрулювання, він самостійно повертається на зарядну станцію.

Загалом він працює автономно. Однак, його власник може вказати, за яким маршрутом і куди саме слід летіти. При першому запуску дрон будує карту будинку і визначає маршрут, по якому він буде літати. При цьому користувач завжди може запросити зображення з будь-якої кімнати.

Як працює Always Home Cam: відео

Також дрон можна налаштувати таким чином, щоб він розпочинає політ, коли фіксує збій в системі сигналізації. Always Home Cam може огинати перешкоди. При цьому розробник каже, що він не зашкодить ані меблям, ані домашнім тваринам.

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Ціна

Вартість дрона Ring Always Home Cam складає 249 доларів (6 900 гривень).