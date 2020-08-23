Через коронакризу експерти прогнозують суттєве падіння на ринку смартфонів. А от ситуація з розумними годинниками зовсім інша – там навпаки спостерігається зростання на 20% в грошовому еквіваленті.

Про це кажуть експерти аналітичного центру Counterpoint Research. Вони провели оцінку першого півріччя 2020 року.

До теми Xiaomi випустила розумний дитячий годинник: що він вміє

Кількісний показник пристроїв за цей період теж зріс і сягнув майже 42 мільйонів пристроїв.

Apple – король ринку

При цьому компанія Apple, що має 5 поколінь фірмового розумного годинника Apple Watch, не лише залишається беззаперечним лідером у цьому сегменті ринку, але й продовжує відвойовувати нові позиції.

Так, у 2019 році частка Apple на ринку складала 43,2%. При цьому у першому півріччі 2020 року вона зросла до 51%.

На частку Garmin, яка нещодавно зазнала хакерської атаки, припадає 9,4% виручки. Це на 0,5% перевищує результат річної давності.

Цікаво Експерти назвали найпопулярнішу модель iPhone за всю історію Apple

А замикає трійку лідерів Huawei – 8,3%. Це теж більший показник, порівняно з 2019 роком, тоді компанія займала 5,5% ринку. І в цьому рейтингу китайська компанія випередила конкурента Samsung – нині його частка на ринку смарт-годинників становить 7,2% (проти 9,3% у 2019 році).

До слова, на ринку смартфонів Huawei теж вперше в історії обігнала Samsung і зайняла перше місце.