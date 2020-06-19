Мінцифри у співпраці з Академією електронного управління (eGA) розпочало діяльність з удосконалення рівня кібербезпеки в установах українського державного сектору.

Відомство зазначає, що у рамках проєкту "Підготовленість до кібербезпеки в українських державних органах влади" фахівці з кібербезпеки eGA допомагатимуть у розробці, введенні в експлуатацію та проведенні тестів на безпеку та у навчанні керівників задля покращення розуміння ними необхідності таких тестувань.

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Для чого це робиться

Головною метою є підвищення спроможності державних органів оцінювати власну безпеку своїх інформаційних систем та впровадження необхідних процедур тестування безпеки.

В рамках проєкту вибрані органи державної влади проведуть одноразові тестування критично важливих систем. За результатами тестів власники систем зможуть вжити належних заходів для запобігання реальним кібератакам.

На думку першого заступника міністра цифрової трансформації України Олексія Вискуба, безпечні інформаційні системи державних органів надзвичайно важливі для успіху цифрових реформ.

Ми хочемо ефективно співпрацювати з нашими партнерами задля підвищення компетенції у сфері кібербезпеки українських державних органів… Їхня безпека та стійкість мають вирішальне значення для розвитку надійних та сталих цифрових послуг для громадян,

– зазначив чиновник.

Зазначається, що проєкт також реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та USAID.

Витоки даних українців

12 травня стало відомо, що Telegram-бот UA Baza зливає персональні бази даних українців. Зокрема, бот мав 26 мільйонів посвідчень водія українців, а також там були паролі до електронної пошти, соцмереж як Вконтакте і linkedin, тощо.

Деякі особи почали пов'язувати витоки з додатком Дія, однак він тут точно не причетний, позаяк не має власних баз, а лише відображає інформацію з реєстрів за запитом.

Вже до кінця 12 травня у поліції заявили, що припинили діяльність цього бота. Однак, вже на наступний день творці бота заявили, що створили новий, але поки його не афішують. Станом на 14 травня цей бот досі функціонує.

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З початку 2020 року схожих ботів в телеграмі було виявлено кілька. Кіберполіція начебто знаходить винних та закриває ботів, однак незадовго вони знову з'являються та продовжують функціонувати надаючи доступ до інформації про українців. Переважно інформація застаріла, однак в деяких випадках все ж залишається актуальною.

Це свідить про те, що дані громадян захищені неналежно і будь-які позитивні зрушення в напрямку підсилення кібербезпеки державного сектору Україні точно не завадять.