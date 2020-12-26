На початку року стартап Nuro першим отримав дозвіл Міністерства транспорту США на випробування автономних вантажних шатлів на громадських дорогах. Тепер він же став першою компанією, якій департамент транспорту штату дозволив доставляти комерційні замовлення, використовуючи громадські дороги. Фактично мова йде про запуск у Каліфорнії першого робочого сервісу роботизованих кур'єрів.

Новий дозвіл надав змогу Nuro управляти службою комерційної доставки – тобто брати гроші з клієнтів – в округах Сан-Матео і Санта-Кларі штату Каліфорнія. Компанія збирається почати роботу в одному місті і використовувати спершу автомобілі Toyota Prius, обладнані системою автономного управління. Потім Nuro планує перейти на робомобіль R2 власного виробництва, розширити мережу партнерів і міст, пише TechCrunch.

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Як все працює

Робомобілям компанії дозволено розвивати швидкість не більше 40 км/год і переміщатися тільки при сприятливих погодних умовах дорогами з обмеженням швидкості не більше 55 км/год.

З якого саме міста штату почнеться експансія Nuro, поки невідомо, але у минулому керівництво висловлювало бажання почати діяльність поблизу від штаб-квартири, яка розташована в Маунтін-В'ю.

Видача першого дозволу – значний крок в еволюції автономного транспорту в Каліфорнії. У міру розвитку цієї технології ми продовжимо піклуватися про безпеку дорожнього руху,

– заявив директор DMV Стів Ґордон.