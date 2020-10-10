У червні 2020 року робопес Spot надійшов у вільний продаж. І хоча ціна такого просунутого механізму становить чималі 74 500 доларів (майже як зачіска Трампа), хтось не боїться відпускати його гуляти містом самостійно. Наткнувшись на робота перехожі були відверто шоковані подібною зустріччю.

Робопса побачили в одному з канадських міст, повідомляє 24 канал. Автор відео не очікував зустріти розумну машину, яка самостійно прогулюється вночі вулицею. Неясно, яка у робота була мета, але коли він помітив перехожих, то зупинився і оцінив їх, після чого продовжив шлях у своїх справах.

Цікаво Іграшкова копія робопса Spot коштує в 330 разів дешевше від оригіналу: відео

Spot прогулюється нічними вулицями міста, відео:

Відео швидко розлетілася мережею і викликало вельми неоднозначну реакцію. Одні користувачі милуюються робопсом, в той час як інші висловлюють побоювання, згадуючи епізод серіалу "Чорне дзеркало" зі схожими роботами, які полювали на людей.

Це настільки страшно, що я б напевно стукнув його зі страху,

– написав один з користувачів.

Варто відзначити, що роботи Spot використовується вже в багатьох місцях по всьому світу. Так, вони допомагає перевіряти пацієнтів на вірус в Бригамі і жіночій лікарні Бостона. Ще одну версію робопса побачили у Сінгапурі, де він прогулювався парком, попереджаючи людей про необхідність дотримуватися соціальної дистанції.