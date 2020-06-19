Однією з головних новин тижня стало надходження роботизованого пса Spot від Boston Dynamics у вільний продаж. За просунутий механізм американська компанія просить чималі 74 500 доларів. Однак прогрес не стоїть на місці, і команда інженерів зі США й Німеччини змогла створити куди доступніший аналог.

Творці Solo 8 вважають, що на базі їх розробки інші команди зможуть створити ще більше видів чотириногих роботів, розповідає slashgear.

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Як виглядає і що може Solo 8

Зовні Solo 8, створений інженерами Нью-Йоркського університету (США) та Інституту інтелектуальних систем ім. Макса Планка (Німеччина), має явні подібності з творінням Boston Dynamics. Звичайно, виглядає цей робот трохи простіше, та й голови у нього немає, але ось у своїх здібностях він нічим не поступається знаменитому Spot, щонайменше точно не в акробатиці.

У відео нижче показано, як Solo 8 справляється з перешкодами, утримує рівновагу і навіть стрибає. Ще ж і надто, якщо він перевертається на спину, роботу досить просто вивернути ноги у зворотну сторону, щоб встати і продовжити рух. При цьому вага механізму лише дещо перевищує 2 кілограми.

Відео демонструє можливості Solo 8:

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Ціна

Точна ціна виробництва Solo 8 не розкривається, проте більшість його компонентів можуть бути роздруковані за допомогою 3D-принтера. Важливо й те, що файли самих деталей поширюються за через ліцензію з відкритим вихідним кодом. Конструкція робота також передбачає простоту його перепрограмування в залежності від поставлених завдань.