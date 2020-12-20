Вчені готують чотириногих роботів до роботи на Марсі. Їх оснастять штучним інтелектом і набором сенсорного обладнання, щоб автономно переміщатися по непередбачуваній місцевості і підземних печерах на Червоній планеті.

Дослідники з NASA розробили чотириногих "Mars Dogs". Ці "Марсіанські собаки" були показані на щорічних зборах Американського геофізичного союзу. Про це розповідає Live Science.

Цікаво NASA обрало астронавтів, які полетять на Місяць

Що відомо

Нові роботи володіють набагато кращою маневреністю, ніж колісні всюдиходи, такі як Spirit, Opportunity, Curiosity і навіть новий Perseverance. Ці робопси оснащені набором новітніх датчиків, які дозволяють їм уникати перешкод, вибирати між кількома маршрутами і будувати віртуальні карти глибоких тунелів і печер.

Традиційні марсоходи обмежуються в основному відносно рівними плоскими поверхнями, але багато цікавих районів Марса знаходяться на пересіченій місцевості або під поверхнею. Робопси добре підходять для таких районів. Навіть якщо вони впадуть, їхні алгоритми допоможуть знову прийняти правильне положення.

Вони легші в 12 разів від сучасних марсоходів і можуть подорожувати набагато швидше, досягаючи швидкості 5 кілометрів на годину. Для порівняння, марсохід Curiosity рухається по поверхні Марса зі швидкістю близько 0,14 кілометра на годину.



AU-Spot сканує своє оточення за допомогою безлічі датчиків, дозволяючи "бачити" те, що навколо неї, в 3D / Анімація НАСА

Робопес, який отримав назву "Au-Spot", – це модифікована версія "Spot", чотириногого механічного дослідника, створеного компанією Boston Dynamics. Au-Spot обробляє вхідні дані лідара, візуальних, теплових датчиків і датчиків руху і створює тривимірні карти. Робот також використовує AI, щоб вирішити, які структури слід оминути, і визначити об'єкти, які можуть представляти науковий інтерес. Модуль зв'язку передасть дані на поверхню, поки він сам знаходиться під землею.

Марсіанські печери можуть стати притулком для майбутніх людських колоній, забезпечуючи природний захист від смертельного ультрафіолетового випромінювання, екстремального холоду і потужних пилових бур, які можуть тривати тижнями. Печери можуть також служити джерелом доказів існування життя на Марсі в далекому минулому або навіть зараз приховувати живі організми, що живуть глибоко під землею.