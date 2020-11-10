Житель Флориди, США, сконструював робота, який допоможе одягнути та зняти контактні лінзи. До цього винаходу його змусили власні проблеми із зором.

Після того, як Крейг Хершофф почав втрачати зір, йому довелось користуватися контактними лінзами. Він одразу ж зіткнувся з труднощами під час одягання лінз, тому що страждав від тремтіння рук. Тому почав працювати над роботом, який би допоміг таким же, як і він, людям з проблемами спритності, пише CNN.

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Що відомо про винахід

Так званому "лінзовому" роботу дали ім'я Cliara, що розшифровується як Contact Lens Insertion and Removal Apparatus. Він використовує присоски для точного вимірювання кількості зусилля, необхідного для вставки і видалення лінзи.

Що є настільки унікальним і особливим у цьому пристрої, так це те, що до нього прикріплена камера, щоб ви могли бачити, куди спрямовано лінзу і як саме вона поміщається,

– каже Хершофф.

Будь-яке занепокоєння та нервозність, за його словами, зникають, тому що ви контролюєте пристрій – він надзвичайно м'який і безпечний.



Крейг Хершофф – винахідник Cliara Lens / Фото CNN

Як це працює?

По-перше, каже Хершофф, користувач повинен проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що пристрій йому підходить. Далі все дуже просто. Користувач дивиться вниз і якщо лінза вставляється у праве око, ліве сфокусується на відеодисплеї. Ліве око буде бачити відео в реальному часі як вставляється контактна лінза, що дозволить відслідковувати рух.

Коли користувач готовий, він дає пристрою команду наблизитись до ока. Дуже чутливі датчики сили виявляють контакт і зупиняють рух пристрою при вставці контактної лінзи. Після введення пристрій втягується вниз.

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В даний час робот Cliara Lens проходить клінічні випробування, і Хершофф сподівається, що пристрій буде готовий до комерційного використання вже в наступному році. Для цього буде потрібно схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США.

Я думаю, це дійсно може допомогти багатьом людям, – сказав Хершофф. – Будь-кому, у кого є тремтіння рук або неврологічний розлад, або для тих, хто просто боїться доторкнутися до своїх очей.