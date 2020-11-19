У Японії магазин купив робота для того, щоб той визначав дистанцію між відвідувачами та наявність у них масок. В разі їх відсутності він ввічливо попросить надягти маску.

Robovie – так звуть робота – розроблений міжнародним інститутом передових телекомунікаційних досліджень у Кіото. Він здатен розпізнавати клієнтів, які не носять маски, і просити їх прикритися. Він також може втрутитися, коли вони не зможуть соціально дистанціюватися, стоячи в черзі, пише theguardian.

Цікаво Створили робота, колеса якого можуть ставати ногами

Що відомо

Розробники сподіваються, що експеримент зменшить тісний контакт між покупцями і персоналом. Вони вважають, що більшість людей будуть почувати себе менш збентеженими, коли подібні прохання робитиме робот, а не людина.



Robovie слідкує за дотриманням маскового режиму та соціальної відстані / Фото theguardian

В пам'ять робота попередньо завантажили інформацію про планування магазину. Він використовує датчики і камеру для спостереження, а також лазери для вимірювання відстані.

Японія не зазнала великого числа випадків захворювань і смертей, які спостерігаються в деяких інших країнах. Проте недавнє зростання щоденних випадків інфікування Covid-19 призвело до пошуку нових заходів щодо запобігання переповнення лікарень з наближенням зими.