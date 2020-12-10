IT-бізнес в Україні росте дуже швидкими темпами. Тому досі на ринку спостерігається значний брак кадрів. У 2020 році, попри пандемію, кількість вакансій в IT б'є рекорди в другому півріччі.

Та складність полягає у тому, що шукають працівників з комерційним досвідом. Як свідчить дослідження GlobalLogic, повідомляє 24 канал, саме тому компанії інвестують значні кошти в навчання та розвиток IT-фахівців.

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За даними компанії, кількість учасників зовнішніх освітніх заходів за 3 роки зросла у 2,5 рази. Також збільшилась і тривалість навчання – втричі.

Працюють над розвитком і самі IT-фахівці. Так, фахівець GlobalLogic приділяє навчанню на 93% часу більше, ніж у 2018 році. Загальна кількість тренінгів всередині зросла вдвічі.

Проблеми

Однак саме навчання ситуацію не кардинально змінити не може. Як кажуть експерти, найбільшою проблемою, що стосується пошуку нових кандидатів – відсутність комерційного досвіду.

Основна проблема ринку кандидатів – нестача практики в реальних проєктах. Новачку потрібно 7 років, щоб професійно вирости до позиції Senior,

– розповіла молодша віцепрезидентка, керівниця Talent Acquisition Group GlobalLogic в Україні Ірина Кононенко.

При цьому вона додала, що навчання і менторські програми допомагають прискорити процес росту фахівця.

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Загалом IT-індустрія в Україні демонструє щорічне зростання на 25-30%. Минулого року IT-галузь отримала 4,17 мільярдів доларів експортних надходжень.