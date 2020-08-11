Робота в IT: як змінилась ситуація на ринку праці
Раніше ми повідомляли що через ситуацію з коронавірусом відбувалось деяке затишшя на ринку IT – кількість вакансій у березні-квітні різко знизилась. При цьому вже у травні експерти помітили позитивну динаміку.
Профільний портал DOU проаналізував ситуацію на ринку, зокрема кількість нових вакансій та рівень пропонованих зарплат.
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Свіже дослідження показує, що ринок вакансій вийшов на докризовий рівень.
Вакансії
Загалом, у липні було опубліковано 5011 пропозицій. Це позитивна динаміка, хоча й на 10% менша, ніж у цей же проміжок у 2019 році.
Кого шукать в IT у липні / Інфографіка DOU
Негативна динаміка наразі спостерігається у таких професіях:
- HR (-36%),
- Java (-25%),
- .NET (-25%),
- Data Science (-24%),
- Embedded (-23%),
- iOS / macOS (-23% ),
- Sysadmin (-22%),
- Support (-21%).
- Позитивна динаміка:
- Unity (+ 61%),
- Golang (+ 46%),
- Design (+ 22%),
- React Native (+ 21%).
Цікавий факт – у липні компанії активно шукали аналітиків. Експерти зафіксували рекордну кількість пропозицій за весь час – 224.
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Найбільший попит на фахівців рівня Middle і Senior. А от вакансій, де шукають людей без досвіду наразі небагато.