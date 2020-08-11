Раніше ми повідомляли що через ситуацію з коронавірусом відбувалось деяке затишшя на ринку IT – кількість вакансій у березні-квітні різко знизилась. При цьому вже у травні експерти помітили позитивну динаміку.

Профільний портал DOU проаналізував ситуацію на ринку, зокрема кількість нових вакансій та рівень пропонованих зарплат.

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Свіже дослідження показує, що ринок вакансій вийшов на докризовий рівень.

Вакансії

Загалом, у липні було опубліковано 5011 пропозицій. Це позитивна динаміка, хоча й на 10% менша, ніж у цей же проміжок у 2019 році.

Кого шукать в IT у липні / Інфографіка DOU

Негативна динаміка наразі спостерігається у таких професіях:

HR (-36%),

Java (-25%),

.NET (-25%),

Data Science (-24%),

Embedded (-23%),

iOS / macOS (-23% ),

Sysadmin (-22%),

Support (-21%).

Позитивна динаміка:

Unity (+ 61%),

Golang (+ 46%),

Design (+ 22%),

React Native (+ 21%).

Цікавий факт – у липні компанії активно шукали аналітиків. Експерти зафіксували рекордну кількість пропозицій за весь час – 224.

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Найбільший попит на фахівців рівня Middle і Senior. А от вакансій, де шукають людей без досвіду наразі небагато.