Ми знаємо, що працювати в IT-компанії – це хороша ідея. А працювати в одній із найвідоміших компаній світу ще краще. Скільки ж можна заробляти, працюючи у Facebook?

Відоме видання Business Insider проаналізували зарплати різних фахівців в Facebook та підготувало перелік винагород відповідно до професій, передає ain.ua.

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Ці дані журналісти отримали з відкритих даних. Адже компанія вказує пропозиції щодо зарплат в заявках на отримання віз для співробітників, а ці дані потім публікує уряд США.

При чому закон зобов'язує компанію платити іноземцям стільки ж, скільки і громадянам США. Тож у цьому у переліку зарплат є дані про іноземних працівників, які переїхали в США, а також для американських громадян.

Дані та інжиніринг

Data scientist –110 659 – 216 331 доларів.

Системний адміністратор –110 000 – 280 000 доларів;

Інженер даних – 110 000 – 195 424 доларів;

Вчений-дослідник – 135 000 – 250 527 доларів;

Менеджер з інжинірингу – 171 000 – 280 000 доларів;

Менеджер технічних програм –111 636 – 225 000 доларів;

Продуктовий інженер –110 000 – 221 597 доларів;

Директор з інжинірингу – 284 200 – 345 221 доларів;

Головний аналітик –155 000 доларів;

Продуктовий дизайнер – 105 000 – 199 355 доларів;

Фронтенд-інженер –110 000 – 225 000 доларів;

Продакт-менеджер – 110 000 – 240 000 доларів;

Інженер безпеки –115 000 – 215 000 доларів;

Устаткування і мережі

ASIC & FPGA-інженер 145 000 – 205 000 доларів;

Інженер-електрик – 125 000 – 205 000 доларів;

Вчений-оптик –140 000 – 180 359 доларів;

Інженер апаратної частини – 155 000 – 208 192 доларів;

Інженер мереж – 80 499 – 180 000 доларів;

VP, AR / VR партнерств – 425 000 доларів;

Політики, контент, дослідження

Контент-стратег – 115 000 – 180 000 доларів;

Копірайтер – 186 376 доларів;

Менеджер полісі-програм – 150 000 доларів;

SMB-креативний фахівець – 112 172 доларів;

Віце-президент по міжнародних відносин і комунікацій – 655 500 доларів;

UX-дослідник – 120 000 – 162 000 доларів;

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