Робота мрії: скільки заробляють працівники Facebook
Ми знаємо, що працювати в IT-компанії – це хороша ідея. А працювати в одній із найвідоміших компаній світу ще краще. Скільки ж можна заробляти, працюючи у Facebook?
Відоме видання Business Insider проаналізували зарплати різних фахівців в Facebook та підготувало перелік винагород відповідно до професій, передає ain.ua.
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Ці дані журналісти отримали з відкритих даних. Адже компанія вказує пропозиції щодо зарплат в заявках на отримання віз для співробітників, а ці дані потім публікує уряд США.
При чому закон зобов'язує компанію платити іноземцям стільки ж, скільки і громадянам США. Тож у цьому у переліку зарплат є дані про іноземних працівників, які переїхали в США, а також для американських громадян.
Дані та інжиніринг
- Data scientist –110 659 – 216 331 доларів.
- Системний адміністратор –110 000 – 280 000 доларів;
- Інженер даних – 110 000 – 195 424 доларів;
- Вчений-дослідник – 135 000 – 250 527 доларів;
- Менеджер з інжинірингу – 171 000 – 280 000 доларів;
- Менеджер технічних програм –111 636 – 225 000 доларів;
- Продуктовий інженер –110 000 – 221 597 доларів;
- Директор з інжинірингу – 284 200 – 345 221 доларів;
- Головний аналітик –155 000 доларів;
- Продуктовий дизайнер – 105 000 – 199 355 доларів;
- Фронтенд-інженер –110 000 – 225 000 доларів;
- Продакт-менеджер – 110 000 – 240 000 доларів;
- Інженер безпеки –115 000 – 215 000 доларів;
Устаткування і мережі
- ASIC & FPGA-інженер 145 000 – 205 000 доларів;
- Інженер-електрик – 125 000 – 205 000 доларів;
- Вчений-оптик –140 000 – 180 359 доларів;
- Інженер апаратної частини – 155 000 – 208 192 доларів;
- Інженер мереж – 80 499 – 180 000 доларів;
- VP, AR / VR партнерств – 425 000 доларів;
Політики, контент, дослідження
- Контент-стратег – 115 000 – 180 000 доларів;
- Копірайтер – 186 376 доларів;
- Менеджер полісі-програм – 150 000 доларів;
- SMB-креативний фахівець – 112 172 доларів;
- Віце-президент по міжнародних відносин і комунікацій – 655 500 доларів;
- UX-дослідник – 120 000 – 162 000 доларів;
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Бізнес, менеджмент і інше
- Менеджер з продуктового маркетингу – 110 779 – 205 680 доларів;
- Фінансовий менеджер 145 000 – 180 000 доларів;
- HR-бізнес-партнер –153 000 – 220 500 доларів;
- Бізнес-аналітик –130 000 – 201 676 доларів;
- Івент-менеджер –143 343 доларів;
- Аналітик безпеки: – 145 089 доларів;
- Провідний юрисконсульт – 210 000 доларів.