Інженери Disney Research і Швейцарської вищої технічної школи Цюріха створили алгоритм, що дозволяє роботам вирізати скульптури з глини, залишаючи при цьому характерні для ручної роботи штрихи. Основна частина творчості при цьому залишається за людиною, яка створює електронну 3D-модель.

Також людина розмічає на поверхні моделі лінії. Вони використовуються для поділу поверхні майбутньої скульптури на зони, якими робот займається окремо, пише Disney Research.

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Що відомо



Скульптури, створені роботом / Фото Disney Research

Коли робот отримує модель і розмітку на зони, він проводить первинну розмітку штрихів — траєкторій, уздовж яких буде йти петля, що відсікає зайву глину. Потім користувач може подивитися на схему штрихів і внести зміни, наприклад, помінявши кількість штрихів в кожній зоні і зазори на кордонах між зонами. Тоді алгоритм приступає до основного розрахунку, в якому планує траєкторії руху петлі по глині.

Під час тестів розробники використовували роботизований маніпулятор, на кінці якого була закріплена П-подібна петля з дроту товщиною в міліметр. Розміри петлі складають сантиметр по ширині і три сантиметри по висоті. Вони протестували алгоритм на чотирьох різних моделях: торсі, оці, обличчі та стрічці Мебіуса.



Вплив розмітки 3D-моделі на зовнішній вигляд скульптури / Фото Disney Research

На показаних фотографіях видно, що робот непогано передає початкову форму, якщо враховувати, що він використовує дуже широкий інструмент. При цьому робот впорався навіть з дрібними деталями, такими як очі. Також на одній з ілюстрацій можна бачити, як на кінцевий результат впливає розташування зон і напрямок зрізів.

Дивіться демонстрацію розробки: відео