Соціальна мережа Twitter працює з перебоями. Проблеми в роботі сервісу почали проявлятися у ніч на 16 жовтня. Станом на 11:10 робота сайту повністю не відновлена – користувачі продовжують повідомляти про проблеми.

За інформацією порталу Downdetector з проблемами в роботі соцмережі зіткнулися жителі США, Великої Британії, Японії, Іспанії та інших країн.

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Географія поширення збоїв в роботі Twitter / Фото Downdetector

Що саме не працює

Більшість скарг, а саме 93%, пов'язані з проблемами з доступом до сайту. Крім того, ще 6% користувачів поскаржилися на труднощі з входом на сайт.

Схожі проблеми соцмережа переживала два тижні тому. Так, 1 жовтня користувачі сервісу в усьому світі скаржилися на роботу Twitter та проблеми з входом на сайт та доступом до нього.

Коли вирішать проблему

Терміни вирішення проблем в роботі Twitter наразі невідомі.