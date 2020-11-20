Крім SpaceX, над багаторазовими ступенями для ракети-носія працює також американська Rocket Lab. Компанія успішно запустила фірмову ракету Electron і зберегла її розгінний блок, який благополучно здійснив посадку з парашутом.

Запуск пройшов у штатному режимі, повідомляє TechCrunch. Ракета Electron вивела на орбіту 30 легких супутників і гнома з гри Half-Life 2, запуск якого анонсували раніше.

Про гнома тут Rocket Lab відправить у космос гнома з Half-Life 2: Episode Two

Успішне повернення прискорювача

Перший ступінь ракети Electron приводнився у Тихому океані завдяки парашутній гальмівній системі. Через дві з половиною хвилини після старту перший і другий ступені Electron розділилися на висоті близько 80 кілометрів. Потім система управління розвернула перший ступінь, і той вирушив назад.

Повернення першого ступеня ракети Electron, відео:

Як все відбувалося

Ще до початку місії Return to Sender ("Повернути відправнику"), генеральний директор Rocket Lab відзначав, що компанія має намір використовувати неординарний метод збереження прискорювача – замість власного двигуна його оснастять парашутом, а під час приземлення перехоплювати агрегат у повітрі передбачається за допомогою вертольота. На цей раз подібна процедура не застосовувалася – через дві години після запуску перший ступінь зробив спуск в океан, де його "підібрали" фахівці Rocket Lab.