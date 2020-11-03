Rocket Lab 15 листопада відправить у космос гнома, щоб втілити в життя досягнення з Half-Life 2: Episode Two. Запуск зможе подивитися будь-хто, а співзасновник і президент Valve Гейб Ньюелл заплатить за кожного присутнього на онлайн трансляції по 1 долару.

Це стосується і будь-кого, хто перегляне запис трансляції протягом 24 годин після запуску. Усі зібрані гроші будуть перераховані на рахунок відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні Starship у Новій Зеландії, повідомляється у твіті Rocket Lab.

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Для чого гнома відправляють у космос

Схоже Rocket Lab вирішила продемонструвати, як правильно потрібно здобувати ігрові досягнення. Гном Чомпскі вперше з'являється в Half-Life: Episode Two. У грі гном не персонаж і не важливий об'єкт, а випадковий предмет. Його популярність пов'язана з досягненням "Маленький космонавт" (Little Rocket Man), для якого гнома потрібно пронести майже через всю гру, залишити в ракеті і закрити люк. Виконання досягнення пов'язане зі значними зусиллями – всього 7,5% гравців виконали це досягнення.

Гном присутній в інших іграх Valve – Left 4 Dead 2 і Half-Life: Alyx, де також є подібне досягнення, пов'язане з необхідністю нести його на значні відстані.

Деталі місії

Запуск гнома відбудеться в рамках місії Flight 16, яку Rocket Lab організовує для виведення на орбіту 30 супутників. Однак гном далеко не зайвий вантаж задля жарту – він випробує нову технологію 3D-друку, яка може бути використана для компонентів майбутніх космічних кораблів. Надрукована на 3D-принтері модель з титану та висотою 150 мм.



Модель гнома Чомпскі, яку відправлять у космос / Фото Rocket Lab

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Благодійна акція

Президент Valve вже не вперше організовує благодійні акції в Новій Зеландії, де він живе з моменту епідемії коронавірусу. Влітку цього року він допоміг провести We Love Aotearoa – безкоштовний захід та концерт в Окленді. В рамках заходу проводили семінари і організували VR-стенди.

До речі, саме сьогодні – 3 листопада – Ньюеллу виповнилося 58 років. Зараз Гейб не покидає Окленд, щоб уникнути зараження коронавірусу. У жовтні він подав заявку про оформлення дозволу на проживання у Новій Зеландії.