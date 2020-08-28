ФБР затримала російського громадянина, що спробував заразити внутрішню мережу корпорації Teslа. Так він спробував викрасти секретну корпоративну інформацію компанії.

Як передає видання Electrek, співробітники ФБР спільно з компанією Tesla зірвали план хакерської атаки на завод Гігафабріка в штаті Невада.

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Видання навіть дізналось ім'я арештованого – Єгор Ігорович Крючков.

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Росіянин Єгор Крючков приїхав до США у липні за туристичною візою. Після чого намагався завербувати якогось "російськомовного співробітника" фабрики, запропонувавши розділити на двох мільйон доларів за зараження заводу вірусним софтом.

Мета

Як розповів сам Крючков, після злому вони планували шантажувати CEO компанії Ілона Маска, що поширять викрадені дані.

До речі, цей російскомовний співробітник погодився на злочин, але при цьому повідомив компанію про атаку. Після цього було проведено спецоперацію.

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ФБР також з'ясувала, що росіянин входить до групи, яка шантажувала і інші компанії. У липні, пише ФБР, туристичний оператор CWT Group виплатив злочинцям 4,5 мільйонів доларів.

Дуже вдячний. Це була серйозна атака,

– відреагував на інцидент Маск.