В Архангельську (Росія) молода дівчина загинула після того, як у ванну впав її iPhone. На той момент смартфон був підключений до зарядки.

Медики, що прибули на виклик, констатували – дівчина загинула внаслідок ураження струмом, повідомляє Gizmochina.

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24-річна росіянка Олеся Семенова померла після того, коли її iPhone впав у ванну. Її мертве тіло виявила сусідка по кімнаті.

Я кричала, трясла її, але вона була блідою, не дихала і не подавала ознак життя. Мені було дуже страшно. Коли я доторкнулася до неї, мене вдарило струмом,

– пригадала подруга.

До речі, трагедія трапилась саме тому, що iPhone був на зарядці. В результаті дівчина загинула від ураження струмом.

Загибла Олеся Семенова / Скріншот

Якщо б смартфон просто впав у воду, то найстрашніше, що трапилось би, – це поломка пристрою. І то, більшість сучасних смартфонів мають захист від води, тобто звичайне падіння у воду девайс пережив би без проблем.