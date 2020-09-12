Російська соцмережа "ВКонтакте" знову доступна українським громадянам. ВК працює у мобільному додатку без використання спецпрограм для обходу блокування. Наразі українська влада ніяк не відреагувала на ситуацію.

Про обхід блокування в смартфонах повідомили у пресцентрі ВК. Зокрема, пресслужба російської соцмережі розсилає електронні листи користувачам, у яких мовиться про можливість заходити туди без допомоги VPN, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про обхід "ВКонтакте" блокування в Україні

Один із працівників 24 телеканалу підтвердив можливість зайти у "ВКонтакте" в мобільному додатку без використання VPN.

Обійти блокування в України ВК зміг лише в мобільній версії. На персональних комп'ютерах зробити це поки неможливо. Там для входу в соцмережу, як і раніше, потрібен VPN (програма, що дозволяла обходити блокування).

Ми додали проксі в сам додаток, щоб ви могли користуватися ним без обмежень. Оновіть додаток VK – спілкуйтеся вільно і без обмежень,

– мовиться у листі компанії.

Як ВКонтакте вдалось обійти блокування

Схоже російська соцмережа здійснила такі ж дії, які раніше робив у Росії месенджер Telegram – через проксі-сервер. Фактично це сервер посередник, з використанням якого запит йде не напряму.

Коли запит йде напряму на домен (тобто сайт, який ви хочете відкрити) а він заблокований – зайти туди не вдасться. Водночас якщо існує сервер посередник, то запит спочатку надходить в інше місце, не заблоковане в Україні, яке й надає усю інформацію з домену.

Зверніть увагу! Кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

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Чи може держава знову заблокувати ВКонтакте? Навряд чи. Державні органи, які мають намір заблокувати таку діяльність, теоретично можуть протистояти обходу, однак це доволі складно. Для цього потрібна потужна інфраструктура.



Державні структури повинні через усіх інтернет-провайдерів блокувати ці проксі-сервери, які ще й до того можуть змінюватися. Тобто заблокувати обхід буде неймовірно складно. Навряд чи. Державні органи, які мають намір заблокувати таку діяльність, теоретично можуть протистояти обходу, однак це доволі складно. Для цього потрібна потужна інфраструктура.Державні структури повинні через усіх інтернет-провайдерів блокувати ці проксі-сервери, які ще й до того можуть змінюватися. Тобто заблокувати обхід буде неймовірно складно.

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