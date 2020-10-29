Спецслужби Сполучених Штатів заявили про численні кібератаки російських хакерів на госпіталі країни, метою яких було отримання викупу. Аналогічні напади раніше були здійснені на британські медзаклади у травні 2017 року.

Як зазначає The New York Times, завдяки спільному розслідуванню ФБР, Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) та Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США вдалося отримати інформацію, яка підтверджує той факт, що головною ціллю хакерів була система охорони здоров'я США.

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Деталі розслідування

Зазначається, що російські хакери, які нападають на лікарні, базуються у Москві і Санкт-Петербурзі. При цьому у них є список з 400 медцентрів, які вони планують зламати. Наразі їм вдалося проникнути лише в 30 установ зі списку.

Охоронна компанія Hold Security, яка перехопила приватну переписку злочинців, у своєму розслідуванні стверджує, що один з хакерів назвав метою атак саме поширення паніки.

Спеціалісти виявили, що хакери використовували програму-вимагач Ryuk з метою викрадення даних та порушення роботи медичних служб. При цьому вірусне програмне забезпечення, як правило, шифрує вміст комп’ютерів і вимагає викуп, щоб повернути доступ до даних.

Влада США наголошує, що хакерські атаки стають ще більш небезпечними на тлі другої хвилі коронавірусу, а також у зв'язку з майбутніми президентськими виборами в США.