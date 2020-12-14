Російські хакери 15 грудня зламати міністерство внутрішньої безпеки США. Зловмисникам нібито вдалося роздобути доступ до внутрішніх комунікацій міністерства.

Цю атаку пов'язують із кібератаками на американське міністерство фінансів та торгівлі, які відбулися 13 грудня. Про це повідомляє The Washington Post.

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Американські чиновники на умовах анонімності заявили, що список жертв хакерів збільшуватиметься. Крім того, прогнозують, що він включатиме більшу кількість приватних компаній.

Той факт, що департамент відповідав за захист країни від фізичних та кібератак, став жертвою, підкреслює значення кампанії та ставить під сумнів адекватність зусиль федеральної кібербезпеки,

– наголосило видання.

Прессекретар міністерства Олексій Волторніст заявив, що відомство вже проводить розслідування атаки.

Як хакери зламали міністерство

За даними видання, хакери отримали доступ до систем своїх жертв завдяки атаці, яка відома як "ланцюг поставок", або ж скориставшись рутинними програмними виправленнями, надісланими до цих систем фірмою SolarWinds. Компанія надає інструменти управління мережею. Експерти зазначають, що характер нападів орієнтований на важливі цілі.

"Йдеться не про кількість, а про якість цілей", – підкреслив експерт з питань кібербезпеки Джон Хултквіст.

Зауважимо, Росія заперечує свою причетність до кібератак.

Зверніть увагу! Міністерство національної безпеки США відповідає за безпеку кордонів, кібербезпеку, а також за безпечне поширення вакцини проти коронавірусу.