Поки Росія вихваляється своєю зброєю і могутністю, без інтернету залишаються цілі її населені пункти. У Омській області студент вирішив записати звернення до губернатора через проблеми з доступом до мережі. Відео швидко розлетілось інтернетом.

Студенту в Омській області доводиться залазити на високе дерево, щоб бути присутнім на парах, які проходять дистанційно. Він записав відеозвернення до губернатора Олександра Буркова із запитанням про те, як вирішити дану проблему.

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Що відбувається

Олексій Дудоладов проживає в селі Станкевичі Називаєвського району. За його словами, нещодавно його навчальний заклад перевели на дистанційне навчання, проте для нього це виявилось значною проблемою, адже у його селі відсутнє нормальне інтернет-з'єднання.

Для того, щоб бути присутнім на онлайн-уроках в Zoom, студенту доводиться йти до сусіднього лісу за 300 метрів від села, вилазити на дерево і таким чином підключатись до мережі, щоб довести викладачам, що він не пропускає пари просто так.

Влітку Олексій проводив прямі ефіри з берези і став популярним відеоблогером в TikTok. Але "зараз не травень місяць на дворі", помічає він.

Про відповідь губернатора Омської області поки нічого не відомо.