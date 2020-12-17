Суд Москви в четвер визнав компанію Google винною у "скоєнні правопорушення, пов'язаного з недостатньою фільтрацією пошукової видачі" контенту, що заборонений в Росії.

Як пише російський Інтерфакс, Google покарали штрафом у розмірі 3 мільйони рублів (трохи більше 41 тисячі доларів).

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Росіяни кажуть, що компанія визнана винною у “повторному вчиненні правопорушення”. Покарання за цією статтею передбачало штраф від 1,5 до 5 мільйона рублів.

Більше того, в Роскомнадзорі кажуть, продовжать моніторинг виконання пошуковими системами вимог щодо видачі контенту, забороненого в Росії.

Не перший штраф

Загалом, це вже 4 штраф в історії Google, який накладають російські суди. Звинувачення все ті ж – Росія хоче, щоб пошуковик відфільтровував певний “заборонений” в Росії контент.

З 2018 року таких штрафів було три на суму 2,7 мільйона ​​рублів. Усі ці штрафи компанія оплатила.

До слова, раніше суд в Москві оштрафував соціальну мережу Twitter через відмову локалізувати дані росіян. Розмір штрафу склав 4 мільйони рублів.