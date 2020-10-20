Вихідні на російському сегменті МКС пройшли для чотирьох космонавтів в напруженому режимі. У службовому модулі "Зірка" знову відмовила система отримання кисню "Електрон-ВМ". Також там вже вкотре зламався туалет, виникло задимлення порохотяг і зафіксовані неполадки з підігрівачем їжі.

Зараз на МКС перебувають космонавти Анатолій Іванишин, Іван Вагнер, Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавтка Кетлін Рубінс, повідомляє 24 канал.

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Проблеми з системою отримання кисню

Спершу перестала працювати система отримання кисню "Електрон-ВМ", яка теж виходила з ладу до цього – 14 жовтня. Її полагодили через три доби. На МКС є дублююча система в американському сегменті, яка запускається в разі поломки основної. Після вивчення проблеми з "Електрон-ВМ" з'ясувалося, що в системі закінчилася вода. Космонавти встановили нову ємність для води і провели перезапуск установку.

Неполадки з туалетом

Після цього вийшов з ладу асенізаційно-санітарний пристрій. Космонавти намагалися полагодити його своїми силами, але не змогли. Тож наразі російські космонавти вимушені користуватися туалетом на американському сегменті МКС, а також на кораблях "Союз". Раніше туалет у модулі "Зірка" ламався 11 жовтня, його відремонтували на наступний день, однак цього разу проблему не так просто усунути.

Пороходяг та система підігрівання їжі теж не працюють

Далі космонавти помітили, що з порохотяга йде дим. Пристрій довелося відключити і зараз його використання неможливе. Але на цьому нещастя в російському сегменті МКС не закінчуються – нестабільно працює і такий важливий пристрій, як підігрівач їжі. У ЦУП попросили встановити його в нормальне положення і на деякий час від'єднати від мережі.

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Ситуація з витоком на МКС

Однак є й хороші новини – російським космонавтам нарешті вдалося локалізувати і загерметизувати джерело витоку повітря в перехідному відсіку модуля "Зірка". Поки що це тимчасова латка, однак російський ЦУП вже працює над процедурою постійної герметизації місця витоку.

Крім усунення поточних проблем на МКС йде робота з підготовки частини екіпажу до повернення на землю. Анатолій Іванишин та Іван Вагнер разом з астронавтом Крісом Кессіді повинні покинути станцію 22 жовтня на "Союзі МС-16".