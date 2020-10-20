У російському сегменті МКС "накрився" туалет
Услід за діркою, через яку відбувався витік повітря з міжнародної космічної станції, російських космонавтів спіткала ще одна невдача. Тепер у них зламався туалет, що дещо ускладнює місію.
Про проблеми з "асенізаційно-санітарним пристроєм" повідомив російський космонавт Анатолій Іванішин під час перемовин з Центром управління польотами, які транслює NASA. Про це пише Интерфакс.
До слова На МКС знайшли місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю
У ЦУПі цю проблему охарактеризували як "дуже погану". У центрі мають версію щодо того, що в туалеті просто могла утворитися велика бульбашка.
Наразі російський екіпаж міжнародної космічної станції кинув усі сили на вирішення цієї ситуації. Тим часом росіянам доводиться користуватися єдиним справним на МКС туалетом – в американському сегменті.
Втім, можливо, насправді це доволі щасливий випадок для російських космонавтів. Адже на американський сегмент на початку жовтня доставили новітній космічний туалет вартістю 23 мільйони доларів. Де б ще росіяни таку розкіш побачили.
Що таке МКС?
Це пілотована космічна станція на орбіті землі, метою якою є наукові дослідження в космосі. Її запустили спільними зусиллями США, Росії, Японії, Бразилії, Канади і Європейського Союзу.
З 22 жовтня розпочне роботу чергова 64 експедиція. До її складу увійдуть двоє російських космонавтів, четверо американців і японець.