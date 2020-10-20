Услід за діркою, через яку відбувався витік повітря з міжнародної космічної станції, російських космонавтів спіткала ще одна невдача. Тепер у них зламався туалет, що дещо ускладнює місію.

Про проблеми з "асенізаційно-санітарним пристроєм" повідомив російський космонавт Анатолій Іванішин під час перемовин з Центром управління польотами, які транслює NASA. Про це пише Интерфакс.

До слова На МКС знайшли місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю

У ЦУПі цю проблему охарактеризували як "дуже погану". У центрі мають версію щодо того, що в туалеті просто могла утворитися велика бульбашка.

Наразі російський екіпаж міжнародної космічної станції кинув усі сили на вирішення цієї ситуації. Тим часом росіянам доводиться користуватися єдиним справним на МКС туалетом – в американському сегменті.

Втім, можливо, насправді це доволі щасливий випадок для російських космонавтів. Адже на американський сегмент на початку жовтня доставили новітній космічний туалет вартістю 23 мільйони доларів. Де б ще росіяни таку розкіш побачили.