У кінці травня космічний корабель SpaceX Crew Dragon доставив астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Це був перший в історії подібний політ із застосуванням транспорту приватної компанії. Попри успіх першої частини місії, "експерти" російського космічного відомства розкритикували конструкцію корабля і навіть назвали його небезпечним для життя екіпажу.

Чекати адекватної реакції та оцінки від "Роскосмосу" справа звісно безнадійна. І все ж фахівці відомства висловилися щодо технічних особливостей корабля SpaceX, повідомляє 24 канал.

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Що не так з Crew Dragon на думку "Роскосмосу"

Російські спеціалісти вважають що розташування рідинних двигунів величезної тяги інтегрованої рухової установки системи аварійного порятунку прямо за стінкою кабіни можуть бути небезпечними для життя екіпажу. Вони відзначають, що розташування декількох тонн токсичних компонентів палива у безпосередній близькості з екіпажем серйозно загрожує життю астронавтів.

Природно, що у "Роскосмосі" згадали торішній вибух тестового зразка під час випробування двигунів, що, на думку експертів, підкреслює обґрунтованість їх побоювань. Однак, схоже у "Роскосмосі" удають, що не розуміють, як працюють тестові випробування та процес підготовки до польоту.

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Що сподобалося "Роскосмосу"

Разом з тим фахівці визнають низку переваг американського корабля на тлі їхнього "Союзу". До переваг віднесли наявність достатнього вільного місця, позаяк Crew Dragon розрахований на 7 астронавтів. Але оскільки NASA урізав екіпаж до 4 осіб, корабель зараз є перерозміреним. Був також відзначений просторий сучасний інтер'єр, великі ілюмінатори і зручні відкидні крісла.

Нагадаємо, що у квітні між Ілона Маском і главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним сталася невелика перепалка у Twiter, в ході якої сторони розкритикували одне одного.