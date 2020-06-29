Хоча Google не поспішає розкривати подробиці про майбутній смартфон серії Pixel, час від часу в мережі з'являється інформація, пов'язана з новинками. Напередодні завдяки виробнику аксесуарів стали відомі особливості дизайну неанонсованого Pixel 5 XL.

Згідно з опублікованими інсайдерами зображень, однією з відмінних рис гаджета стане характерний "чубчик" на дисплеї для фронтальної камери і допоміжних датчиків, розповідає mydrivers.

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Дизайн Google Pixel 5 XL

Якщо вірити свіжому витоку, новинка також отримає сканер відбитків пальців, розміщений на задній кришці, 3,5-мм роз'єм для навушників і апаратні кнопки ввімкненя/гучності на правій грані корпусу. Модуль основної камери квадратної форми представлений на рендері двома сенсорами і світлодіодним спалахом.

Рендер Google Pixel 5 XL

За наявною інформацією, моделі Google Pixel 5 і Pixel 5 XL стануть першими смартфонами бренду, які отримають підтримку мереж 5G. Апаратам приписують процесор Snapdragon 765G замість флагманського Snapdragon 865, що має забезпечити порівняно доступну ціну ґаджетів.

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Коли покажуть Google Pixel 5 XL

Зазвичай презентації нових лінійок бренду проводяться щорічно у жовтні, але про дату майбутнього анонса виробник поки не повідомляє.