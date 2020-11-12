У вільний час двоє розробників Силіконової долини допомагали природоохоронцям у розробці штучного інтелекту, щоб допомогти відстежувати окремих ведмедів.

Ед Міллер і Мері Нгуєн працюють розробниками вдень, а вночі займаються вирішенням дуже незвичайної проблеми, пише The New York Times.

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Що відомо

Тим часом дослідниця Мелані Клапхем з університету Вікторії разом зі своїм колегою Крісом Даримонтом шукала нові способи вивчення ведмедів грізлі. Усі четверо випадково пересіклися і домовились про співпрацю.

Розробники протягом декількох років добровільно виділяли вільний час на цей проєкт, і в результаті він приніс свої плоди. Про результати повідомили в журналі Ecology and Evolution.

Ми подумали: машинне навчання дійсно відмінно ідентифікує людей, але що воно може зробити для ведмедів?,

– кажуть творці програми.

Вони виявили алгоритм "dog hipsterizer", програму, яка знаходила собак на фотографіях і поміщала на них окуляри в оправі і вуса. З цього й почали. Незважаючи на те, що він навчався на собаках, dog hipsterizer досить добре працював з мордами ведмедів.

Тим не менш, каже Мері Нгуєн, початкові етапи роботи були нудними. Створення набору навчальних даних для програми глибокого навчання включало в себе вивчення більше 4000 фотографій з ведмедями, а потім ручне виділення очей, носа і вух кожного ведмедя, щоб програма могла навчитися знаходити особливості.



Нейромережа визначає конкретних особин ведмедів грізлі / фото Мелані Клапхем

Ми повинні вміти розпізнавати окремі особини, але у ведмедів немає ніяких ознак, порівнянних з відбитком пальця, таких як смуги зебри або плями жирафа,

– каже доктор Клепхем.

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З часом нейромережа, навчена на тисячах фотографій, які вчені зробили закріпленими на деревах камерами, почала визначати окремих особин ведмедів. Вона здатна робити це також у русі, так, як це відбувається з людьми, скажімо, в аеропортах.

Проєкт BearID, який вони створили, здатен допомогти захисникам природи стежити за здоров'ям популяцій ведмедів в різних частинах світу, а також, можливо, роботі з іншими тваринами.