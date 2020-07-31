Під кінець тижня сервіс Epic Games Store влаштував чергову безкоштовну роздачу ігор. При чому ці ігри можна отримати назавжди.

Безкоштовна роздача в Epic Games Store триватиме до 6 серпня. також зараз в сервісі триває масштабний літній розпродаж зі знижками до 75%. Скандальне У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли пасхалку з поемою Шевченка, росіяни вже істерять Що можна отримати безкоштовно Екшен-платформер 20XX у стилі roguelike, в якому потрібно бігати, стріляти та битися з босами. Грати можна як одному, або разом із другом в кооперативному режимі. Трейлер гри 20XX: відео Barony – це піксельний рольовий екшн від першої особи. Гравцям потрібно досліджувати випадково згенеровані підземелля, щоб звільнити зачароване місто. Також тут передбачено і кооперативний режим на чотирьох людей. Трейлер гри Barony: відео Екшн Superbrothers: Sword & Sorcery EP. Дія гри відбувається у горах і лісах альтернативного бронзового століття. Геймер виступає в ролі мандрівної бойової черниці вирушає у подорож маленьким міфічним королівством. Трейлер гри Superbrothers: Sword & Sorcery EP: відео