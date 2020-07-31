Розпродаж у Epic Games Store: магазин безкоштовно роздає три гри
Під кінець тижня сервіс Epic Games Store влаштував чергову безкоштовну роздачу ігор. При чому ці ігри можна отримати назавжди.
Безкоштовна роздача в Epic Games Store триватиме до 6 серпня. також зараз в сервісі триває масштабний літній розпродаж зі знижками до 75%.
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Що можна отримати безкоштовно
- Екшен-платформер 20XX у стилі roguelike, в якому потрібно бігати, стріляти та битися з босами. Грати можна як одному, або разом із другом в кооперативному режимі.
Трейлер гри 20XX: відео
- Barony – це піксельний рольовий екшн від першої особи. Гравцям потрібно досліджувати випадково згенеровані підземелля, щоб звільнити зачароване місто. Також тут передбачено і кооперативний режим на чотирьох людей.
Трейлер гри Barony: відео
- Екшн Superbrothers: Sword & Sorcery EP. Дія гри відбувається у горах і лісах альтернативного бронзового століття. Геймер виступає в ролі мандрівної бойової черниці вирушає у подорож маленьким міфічним королівством.
Трейлер гри Superbrothers: Sword & Sorcery EP: відео