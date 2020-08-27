Розпродаж у PlayStation Store: ігри зі знижками до 95%
Цифровий магазин PlayStation Store знову влаштував шалений розпродаж. Деякі ігри можна отримати із знижками до 95%. Загалом зі знижками доступні понад 600 ігор.
На роздуми у користувачів два тижні – розпродаж у PlayStation Store завершиться 10 вересня о 10:00 (за київським часом).
До теми Sony віддає річну підписку PlayStation зі знижкою 25%
Що можна придбати зі знижкою
- Elea — Deluxe Edition – 24,45 гривень (-95%)
- Wuppo – 32,45 гривень (-95%)
- The Long Reach – 49,90 гривень (-90%)
- Dollhouse — Deluxe Edition – 157,35 гривень (-85%)
- Extinction: Deluxe Edition – 179,85% гривень (-85%)
- Soma – 139,45% гривень (-85%)
- Beast Quest – 132,45 гривень (-85%)
- Loading Human: Chapter 1 – 142,35 гривень (-85%)
- Rayon Riddles — Rise Of The Goblin King – 99,75 (85%)
- Space Rift — Episode 1 – 162,25 (-85%).
З повним списком тайтлів із знижками можна ознайомитися на сайті PS Prices.
В середині серпня PlayStation Store вже проводив масштабний розпродаж. Серед ігор, які можна забрати зі знижкою, – "Відьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 та понад 100 інших ігор.
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