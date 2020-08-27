Цифровий магазин PlayStation Store знову влаштував шалений розпродаж. Деякі ігри можна отримати із знижками до 95%. Загалом зі знижками доступні понад 600 ігор.

На роздуми у користувачів два тижні – розпродаж у PlayStation Store завершиться 10 вересня о 10:00 (за київським часом).

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Що можна придбати зі знижкою

Elea — Deluxe Edition – 24,45 гривень (-95%)

Wuppo – 32,45 гривень (-95%)

The Long Reach – 49,90 гривень (-90%)

Dollhouse — Deluxe Edition – 157,35 гривень (-85%)

Extinction: Deluxe Edition – 179,85% гривень (-85%)

Soma – 139,45% гривень (-85%)

Beast Quest – 132,45 гривень (-85%)

Loading Human: Chapter 1 – 142,35 гривень (-85%)

Rayon Riddles — Rise Of The Goblin King – 99,75 (85%)

Space Rift — Episode 1 – 162,25 (-85%).

З повним списком тайтлів із знижками можна ознайомитися на сайті PS Prices.

В середині серпня PlayStation Store вже проводив масштабний розпродаж. Серед ігор, які можна забрати зі знижкою, – "Відьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 та понад 100 інших ігор.