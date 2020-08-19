Компанія Sony запустила новий розпродаж ігор у своєму цифровому магазині PlayStation Store. Цього разу знижки до 85% діють на низку перевірених часом хітів.

Серед іменитих тайтлів, які можна забрати зі знижкою – "Відьмак 3", Bioshock Remastered, Fallout 4 та понад 100 інших ігор. 24 канал вибрав найцікавіші пропозиції, які справді не варто оминати.

Цікаво Вийшла souls-like гра Mortal Shell: критики схвально оцінюють проєкт

Знижки в PS Store

Fallout 4 – 324 грн (знижка 50%)

XCOM 2 – 374 гривні (знижка 75%)

Devil May Cry 5 (With Red Orbs) – 649 грн (знижка 53%)

Injustice 2 – 499 грн (знижка 23%)

Darksiders III – 649 гривень (зниєка 63%)

"Відьмак 3: Дикий гін" – Видання Гра Року – 404 грн (знижка 70%)

The Evil Within 2 – 649 гривень (знижка 45%)

Mortal Kombat X – 324 гривні (знижка 50%)

Nioh (Complete Edition) – 443 грн (знижка 63%)

Assassin's Creed Origins – 499 грн (знижка 73%)

Dark Souls: Remastered – 499 гривень (знижка 58%)

The Division 2 – 399 гривень (знижка 33%)

Far Cry New Dawn – 499 грн (знижка 59%)

Soulcalibur VI – 649 грн (знижка 56%)

Dying Light – 419 грн (знижка 65%)

Wolfenstein: The New Order – 194 гривні (знижка 70%)

Акція завершиться 3 вересня в 02:00 за київським часом. Інші тайтли в рамках розпродажу можна переглянути тут.

Крім того, 20 серпня у магазині Sony проходить ще одна акція – літній розпродаж, в рамках якої можна купити Final Fantasy VII та DOOM Eternal з шаленими знижками.