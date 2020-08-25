Стартував щотижневий розпродаж Steam зі знижками до 90%
І знову сервіс цифрової дистрибуції Steam вирішив порадувати геймерів щедрим розпродажем. Цього разу до 90% від початкової вартості скинули десятки тайтлів – переважно, в історичному або фентезі-сеттингу. За копійки віддають всі значущі ігри всесвіту Might & Magic, а також різні випуски інших популярних серій.
Триватиме свято знижок до 31 серпня. Можна заощадити на покупці багатьох інді-проєктів, ігор знаменитої серії Heroes of Might & Magic та іних тайтлах.
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Ігри зі знижками
З повним переліком тайтлів можна ознайомитися за цим посиланням. Ось лише кілька цікавих пропозицій:
Anno 1404 History Edition – 112 гривень (-50%)
Anno 2070 Complete Edition – 114 гривень (-75%)
Dark Messiah of Might & Magic – 18 гривень (-75%)
Hearts of Iron 2 Complete – 57 гривень (-75%)
Heroes of Might & Magic V – 37 гривень (-75%)
Heroes of Might & Magic V: Hammers of Fate – 37 гривень (-75%)
Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East – 37 гривень (-75%)
M&M Heroes Bundle – 182 гривні (-80%)
Magicka 2 – 57 гривень (-75%)
The Settlets 7 History Edition – 112 гривень (-50%)
Trailmakers – 164 гривні (-50%)
Спеціальні пропозиції в Steam:
- The Witcher 3: Wild Hunt – 161 гривня (-70%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 173 гривні (-70%)
- Need for Speed Heat – 799 гривень (-60%)
- Need for Speed Payback – 263 гривні (-67%)
- Need for Speed Most Wanted – 174 гривні (-75%)
- Need for Speed Rivals: Complete Edition – 174 гривні (-75%)
- The Elder Scrolls Online – 299 гривень (-50%)
- Hunt: Showdown – 324 гривні (-45%)
- Dying Light – 104 гривні (-70%)
- Ryse: Son of Rome – 50 гривень (-70%)