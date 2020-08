І знову сервіс цифрової дистрибуції Steam вирішив порадувати геймерів щедрим розпродажем. Цього разу до 90% від початкової вартості скинули десятки тайтлів – переважно, в історичному або фентезі-сеттингу. За копійки віддають всі значущі ігри всесвіту Might & Magic, а також різні випуски інших популярних серій.

Триватиме свято знижок до 31 серпня. Можна заощадити на покупці багатьох інді-проєктів, ігор знаменитої серії Heroes of Might & Magic та іних тайтлах.

Ігри зі знижками

З повним переліком тайтлів можна ознайомитися за цим посиланням. Ось лише кілька цікавих пропозицій:

Anno 1404 History Edition – 112 гривень (-50%)

Anno 2070 Complete Edition – 114 гривень (-75%)

Dark Messiah of Might & Magic – 18 гривень (-75%)

Hearts of Iron 2 Complete – 57 гривень (-75%)

Heroes of Might & Magic V – 37 гривень (-75%)

Heroes of Might & Magic V: Hammers of Fate – 37 гривень (-75%)

Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East – 37 гривень (-75%)

M&M Heroes Bundle – 182 гривні (-80%)

Magicka 2 – 57 гривень (-75%)

The Settlets 7 History Edition – 112 гривень (-50%)

Trailmakers – 164 гривні (-50%)

Спеціальні пропозиції в Steam: