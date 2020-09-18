Популярний сервіс розгорнув аж три великі знижкові акції. Вони присвячені іграм про піратів, серії Resident Evil і продукції THQ Nordic.

Як завжди, у переліку товарів які подешевшали фігурує як загальновизнана класика, так і новинки, повідомляє 24 канал. У трьох розпродажах беруть участь десятки найрізноманітніших тайтлів.

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Список ігор

Ми зібрали для вас лише кілька найбільш вигідних пропозицій:

Assassin's Creed IV: Black Flag – 98 гривень (-67%);

(-67%); Blackwake – 16 гривень (-91%);

(-91%); Darksiders III – 174 гривні (-75%);

(-75%); Darksiders Genesis – 194 гривні (-50%);

(-50%); Desperados III – 496 гривень (-25%);

(-25%); Monkey Island 2: LeChuck's Revenge – 59 гривень (-62%);

(-62%); Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 гривень (-50%);

(-50%); Pirates? Pirates! – 55 гривень (-30%);

(-30%); Red Faction Guerilla: Re-mars-tered – 55 гривень (-80%);

(-80%); Resident Evil 2 – 299 гривень (-50%);

(-50%); Resident Evil 3 – 749 гривень (-50%);

(-50%); Resident Evil 7 – 247 гривень (-67%);

(-67%); Sea of ​​Thieves – 335 гривень (-30%);

(-30%); SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 356 гривень (-20%);

(-20%); Wreckfest – 259 гривень (-50%).

З повним списком пропозицій піратської акції можна ознайомитися за цим посиланням. Дізнатися, які ще ігри THQ Nordic продають задешево – за цим посиланням. Ну а поглянути на перелік уцінених релізів Resident Evil можна тут. Три розпродажі завершаться одночасно. Це відбудеться у понеділок, 21 вересня.