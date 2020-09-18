У Steam проходять відразу три розпродажі ігор зі знижками до 90%
Популярний сервіс розгорнув аж три великі знижкові акції. Вони присвячені іграм про піратів, серії Resident Evil і продукції THQ Nordic.
Як завжди, у переліку товарів які подешевшали фігурує як загальновизнана класика, так і новинки, повідомляє 24 канал. У трьох розпродажах беруть участь десятки найрізноманітніших тайтлів.
Цікаво Конференція PlayStation 5: нові ігри для консолі наступного покоління
Список ігор
Ми зібрали для вас лише кілька найбільш вигідних пропозицій:
- Assassin's Creed IV: Black Flag – 98 гривень (-67%);
- Blackwake – 16 гривень (-91%);
- Darksiders III – 174 гривні (-75%);
- Darksiders Genesis – 194 гривні (-50%);
- Desperados III – 496 гривень (-25%);
- Monkey Island 2: LeChuck's Revenge – 59 гривень (-62%);
- Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 гривень (-50%);
- Pirates? Pirates! – 55 гривень (-30%);
- Red Faction Guerilla: Re-mars-tered – 55 гривень (-80%);
- Resident Evil 2 – 299 гривень (-50%);
- Resident Evil 3 – 749 гривень (-50%);
- Resident Evil 7 – 247 гривень (-67%);
- Sea of Thieves – 335 гривень (-30%);
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 356 гривень (-20%);
- Wreckfest – 259 гривень (-50%).
З повним списком пропозицій піратської акції можна ознайомитися за цим посиланням. Дізнатися, які ще ігри THQ Nordic продають задешево – за цим посиланням. Ну а поглянути на перелік уцінених релізів Resident Evil можна тут. Три розпродажі завершаться одночасно. Це відбудеться у понеділок, 21 вересня.