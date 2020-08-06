Розпродаж на Steam: знижки сягають 80%
Популярний онлайн-сервіс Steam знову влаштував розпродаж. І знижки на ігри доволі спокусливі – деякі продукти можна купити зі знижками 80%.
Зокрема, на Steam зі знижкою можна отримати популярні ігри видавництва Bethesda.
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Акцію вирішили приурочити до фестивалю QuakeCon 2020 року, який цього року перевели в онлайн-режим. Розпродаж триватиме до 11 серпня.
Що можна купити зі знижками:
- Fallout 4 – 234 гривні (-70% );
- Fallout 76 – 266 гривень (-50%);
- The Elder Scrolls Online – 299 гривень (-50%);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 343 гривні (-67%);
- DOOM Eternal – 400 гривень (-50%);
- RAGE 2 – 371 гривня (-80%);
- Dishonored 2 - 312 гривень (-70%);
- Prey – 279 гривень (-70%);
- Wolfenstein: Youngblood – 389 гривень (-35%).
Повний список ігор, які беруть участь у розпродажі, можна переглянути за посиланням.
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