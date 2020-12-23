Дослідники Корейського інституту науки і технологій розробили електронний матеріал, який може відновлювати власну цілісність після тріщин та інших фізичних пошкоджень. У ньому є неочікуваний інгредієнт – лляне масло.

Тріщини на екрані смартфона – вкрай неприємна подія для будь-кого. Корейські вчені розуміють це, і зробили великий крок до технології самовідновлення екранів. Їхнє дослідження опубліковано в Composites Part B: Engineering, коротко про нього розповідає Science Alert.

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Що відомо

Вчені додали масло з насіння льону в безбарвний поліімід – альтернативу склу, яка використовується у виробництві екранів. Лляна олія в мікрокапсулах змішується з силіконом і використовується як покриття екрану.

Ми змогли розробити самовідновлюваний безбарвний поліімід, який може радикально змінити фізичні властивості і термін служби пошкоджених полімерних матеріалів,

– заявили дослідники.

Розриви полііміду призводять до розривів мікрокапсул, вивільняючи лляне масло. Вступаючи в реакцію з повітрям, воно твердне, і матеріал відновлюється.

Всі процеси відбуваються при кімнатній температурі і без необхідності зовнішнього тиску, на відміну від аналогічних самовідновлювальних матеріалів, які представляли вчені раніше. Дослідники відзначають, що вища температура, вологість і ультрафіолет здатні прискорити процес.

За ідеальних умов під впливом УФ-випромінювання матеріал може "регенерувати" 91 відсоток тріщин всього за 20 хвилин, зберігаючи при цьому всі свої властивості.

Щоб вивести цю технологію з лабораторії в масове виробництво і продаж, потрібно зробити ще багато роботи, але результати вже дають надію. Переваги технології можуть виходити далеко за рамки розбитих екранів смартфонів: Поліімід — це матеріал, який використовується всюди, від штучної шкіри до сонячних батарей.