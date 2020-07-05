Згідно з офіційними даними, 30% всіх дорожньо-транспортних пригод, викликаних технічними проблемами, пов'язані з пошкодженням коліс. Тому японський виробник шин Bridgestone і компанія Microsoft оголосили про співпрацю з метою розробки першої у світі системи моніторингу шин, що дозволяє відстежувати стан коліс у реальному часі.

За словами представників Bridgestone і Microsoft, ПЗ отримає назву "Система моніторингу пошкоджень шин" (TDMS). Це буде перша подібна ініціатива, здатна виявити проблему в режимі реального часу.

Не пропустіть CityQ відкрила передзамовлення на гібрид електромобіля та велосипеда

Як працюватиме система TDMS

Програмне забезпечення засноване на хмарній платформі Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP). Для ефективної роботи застосовуються спеціальні датчики, які аналізують колеса автомобілів за допомогою спеціальних алгоритмів з метою виявлення змін у структурі шин. Як тільки виникає небезпека, водій відразу отримує відповідне повідомлення, що дозволяє йому у найкоротші терміни усунути пошкодження.

"Цифрові технології відіграють величезну частину того, чим ми займаємося сьогодні в Bridgestone. Вкрай важливо, щоб ми працювали з провідними партнерами у галузі, які можуть задовольнити наші потреби сьогодні й у майбутньому. Об'єднавшись з Microsoft, ми маємо можливість донести TDMS до мільйонів водіїв, пропонуючи їм кращу безпеку та спокій", – заявив Лоран Дарту, генеральний директор та президент Bridgestone.

Відео демонструє роботу системи TDMS

Коли працюватиме система TDMS

Прямо зараз нова система моніторингу пошкоджень шин Bridgestone доступна для всіх автопарків та виробників обладнання, що використовують хмарну платформу MCVP від ​​Microsoft.

Цікаво Випуск "вбивці Tesla Model S" перенесли на початок 2021

До речі, раніше виробник шин Pirelli представила розумну автомобільну шину з підтримкою 5G.

Нова система датчиків Pirelli Cyber Tire у майбутньому зможе надавати повну інформацію про модель машини, пройдений кілометраж, динамічне навантаження та потенційно небезпечні ситуації на дорозі.

Отримані відомості дозволять автомобілю адаптувати свої системи управління, що значно підвищить рівень безпеки, комфорту та продуктивності. Крім того, система буде відправляти ту ж інформацію іншим автомобілям на дорозі.