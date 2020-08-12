Розробник популярного антивірусу одягнув трусики замість маски: його затримали
Розробник антивірусу McAfee Джон Макафі вміє боротися з комп'ютерними вірусами, але, схоже, не дуже розуміє, як боротись і коронавірусом.
Днями його затримали в аеропорту за носіння жіночих трусиків замість маски.
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Про це він сам розповів на своїй сторінці у Twitter.
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Він мав подорож в Каталонію та повертався додому до Німеччини. Однак, в аеропорту відмовилися його пропускати, адже Макафі був без маски.
Програміст не розгубився і дістав жіночі трусики. Саме білизну він одягнув як маску. Та працівників аеропорта це не задовільнило, йому наказали надягнути звичайну маску. Макафі відмовився, тож його арештували.
Далі програміста відправили до Норвегії, а вже через день Джона Макафі таки звільнили.