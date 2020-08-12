Розробник антивірусу McAfee Джон Макафі вміє боротися з комп'ютерними вірусами, але, схоже, не дуже розуміє, як боротись і коронавірусом.

Днями його затримали в аеропорту за носіння жіночих трусиків замість маски.

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Про це він сам розповів на своїй сторінці у Twitter.

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Він мав подорож в Каталонію та повертався додому до Німеччини. Однак, в аеропорту відмовилися його пропускати, адже Макафі був без маски.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

Програміст не розгубився і дістав жіночі трусики. Саме білизну він одягнув як маску. Та працівників аеропорта це не задовільнило, йому наказали надягнути звичайну маску. Макафі відмовився, тож його арештували.

Далі програміста відправили до Норвегії, а вже через день Джона Макафі таки звільнили.