Після закриття компанії Essential її колишні співробітники заснували новий стартап, але вже без одного з розробників Android Енді Рубіна. Стартап під назвою OSOM орієнтований на надання користувачам більшого контролю над своїми особистими даними.

В інтерв'ю CNET один із засновників OSOM Джейсон Кітс повідомив, що в компанії зараз працює дев'ять осіб, вісім з яких раніше були в Essential. За його словами, OSOM не має наміру йти по стопах колишньої компанії.

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Що відомо

Кітс повідомив, що стартап зосередиться на питаннях конфіденційності даних. Він вказав на необхідність надання користувачам можливості розпоряджатися своїми даними.

Essential мав 80 відсотків відмінної ідеї. Але нам потрібно було придумати те, що дійсно принесло б ці останні 20. Необхідно дати людям вибір. На даний момент у них немає вибору, кому і як передавати особисту інформацію. Ми хочемо, щоб споживачі контролювали свою конфіденційність, володіли своїми даними,

— повідомив Джейсон Кітс.

OSOM планує займатися розробкою як програмного, так і апаратного забезпечення. Протягом наступних трьох років він планує випустити на ринок до восьми продуктів. Повідомляється, що коли OSOM в кінцевому підсумку представить смартфон, він спробує максимально знизити ціну, не жертвуючи функціональністю.

В компанії розраховують і надалі використовувати в своїх смартфонах чіпсети Qualcomm і датчики зображення Sony. Свій перший продукт OSOM планує запустити в кінці 2021 року.