Розробники Gmail випадково видалили важливу кнопку
У деяких користувачів поштового сервісу Gmail зникла кнопка Select all conversations (Вибрати всі ланцюжки). Вона дає змогу швидко виділити як прочитані, архівувати або видалити повідомлення за один раз.
Однак, зараз ця кнопка зникла з інтерфейсу Gmail. Про цю проблему повідомляють багато користувачів, передає видання The Verge.
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Користувачі помітили відсутність кнопки приблизно тиждень тому. Вони почали скаржитись на форумах підтримки Gmail. Однак, навіть фахівці підтримки не були поінформовані про ці зміни.
Реакція Google
У корпорації проблему визнали. Також там додали, що розробники випадково видалили цю кнопку. При цьому компанія пообіцяла повернути цю кнопку «якомога швидше».
"Ми працюємо над тим, щоб повернути в Gmail функцію, яка дає змогу вибрати всі ланцюжки, що мають такий же пошуковий запит. Ця функція була видалена випадково", – визнав представник Google.