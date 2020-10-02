У деяких користувачів поштового сервісу Gmail зникла кнопка Select all conversations (Вибрати всі ланцюжки). Вона дає змогу швидко виділити як прочитані, архівувати або видалити повідомлення за один раз.

Однак, зараз ця кнопка зникла з інтерфейсу Gmail. Про цю проблему повідомляють багато користувачів, передає видання The Verge.

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Користувачі помітили відсутність кнопки приблизно тиждень тому. Вони почали скаржитись на форумах підтримки Gmail. Однак, навіть фахівці підтримки не були поінформовані про ці зміни.

@gmail Hey, how come there's no longer an option to "Select all conversations" to mark thousands as read at once?



I'm typing "is: unread" + selecting the "All" check box, but instead of "Select all conversations" at the top of my screen, it says "No results found"...? pic.twitter.com/dercwGE5OE — Laura McQuillan (@mcquillanator) September 30, 2020

Реакція Google

У корпорації проблему визнали. Також там додали, що розробники випадково видалили цю кнопку. При цьому компанія пообіцяла повернути цю кнопку «якомога швидше».

"Ми працюємо над тим, щоб повернути в Gmail функцію, яка дає змогу вибрати всі ланцюжки, що мають такий же пошуковий запит. Ця функція була видалена випадково", – визнав представник Google.